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BAHIA

Homem é preso suspeito de abusar três crianças após criar amizade com os pais na igreja

Investigado era amigo dos responsáveis pelos meninos havia cerca de dez anos

Leilane Teixeira
Por
Não há informações sobre o estado de saúde do homem
Não há informações sobre o estado de saúde do homem - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um homem de 40 foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 29, por suspeita de abuso sexual de crianças em Valença, no baixo sul da Bahia. Até o momento, três meninos, com idades de 7, 9 e 11 anos, foram identificados durante a investigação, mas a polícia apura se outras vítimas também podem ter sido alvo do suspeito.

As apurações tiveram início depois que uma das crianças contou o que havia acontecido. A partir do relato, os investigadores reuniram informações que apontaram um padrão de aproximação adotado pelo homem, que mantinha uma convivência antiga com as famílias das vítimas.

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Segundo a Polícia Civil, o investigado era amigo dos responsáveis pelos meninos havia cerca de dez anos e frequentava a mesma igreja que eles. Essa relação fazia com que os pais confiassem nele, permitindo que as crianças visitassem sua residência e participassem de passeios em sua companhia.

Com o avanço das investigações, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do suspeito, medida que foi autorizada pela Justiça.

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Mandado cumprido

O mandado foi cumprido no bairro Novo Horizonte, em uma operação realizada por policiais da Delegacia Territorial de Valença, com apoio do Núcleo de Inteligência (NI) e do Grupo de Apoio Tático à Investigação (GATTI), da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Depois de ser preso, o investigado foi submetido aos procedimentos de rotina e permanece custodiado à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as diligências continuam para esclarecer todos os fatos, identificar possíveis novas vítimas e fortalecer o conjunto de provas do inquérito.

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abuso sexual infantil Bahia Polícia Civil valença

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