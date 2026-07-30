Homem é preso suspeito de abusar três crianças após criar amizade com os pais na igreja

Um homem de 40 foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 29, por suspeita de abuso sexual de crianças em Valença, no baixo sul da Bahia. Até o momento, três meninos, com idades de 7, 9 e 11 anos, foram identificados durante a investigação, mas a polícia apura se outras vítimas também podem ter sido alvo do suspeito.

As apurações tiveram início depois que uma das crianças contou o que havia acontecido. A partir do relato, os investigadores reuniram informações que apontaram um padrão de aproximação adotado pelo homem, que mantinha uma convivência antiga com as famílias das vítimas.

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Segundo a Polícia Civil, o investigado era amigo dos responsáveis pelos meninos havia cerca de dez anos e frequentava a mesma igreja que eles. Essa relação fazia com que os pais confiassem nele, permitindo que as crianças visitassem sua residência e participassem de passeios em sua companhia.

Com o avanço das investigações, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do suspeito, medida que foi autorizada pela Justiça.

Mandado cumprido

O mandado foi cumprido no bairro Novo Horizonte, em uma operação realizada por policiais da Delegacia Territorial de Valença, com apoio do Núcleo de Inteligência (NI) e do Grupo de Apoio Tático à Investigação (GATTI), da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Depois de ser preso, o investigado foi submetido aos procedimentos de rotina e permanece custodiado à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as diligências continuam para esclarecer todos os fatos, identificar possíveis novas vítimas e fortalecer o conjunto de provas do inquérito.