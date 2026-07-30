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AÇÃO CRIMINOSA

Ex-PM da Bahia é preso suspeito de furtar perfume em loja no centro

Homem foi reconhecido pelas características físicas e pelas roupas que usava

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Ex-PM da Bahia é preso suspeito de furtar perfume em loja no centro
Foto: Reprodução / Terra do Mandu

Um ex-policial militar da Bahia, de 40 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira, 29, suspeito de furtar um perfume de uma loja localizada em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, região central da cidade.

A prisão ocorreu depois que policiais militares conseguiram localizar o suspeito durante buscas realizadas na região. Conforme a corporação, ele foi reconhecido pelas características físicas e pelas roupas que usava, compatíveis com as registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

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Assumiu o furto

Segundo a PM, ao ser abordado, o homem admitiu ter cometido o furto de um frasco de perfume, segundo informou a Polícia Militar.

Ainda de acordo com a PM, o preso já integrou a Polícia Militar da Bahia, onde exerceu a função de soldado e também passou pelo posto de aspirante a oficial.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Pouso Alegre, responsável pela continuidade das investigações.

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Tags

ex-PM da Bahia furto MInas Gerais Pouso Alegre

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