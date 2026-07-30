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BAHIA

Adolescente é espancada aos sair da escola após rejeitar pedido de namoro do colega

Além de recusar, jovem agredida teria mostrado as mensagens a atual companheira do menino

Leilane Teixeira
Por
Calendário escolar aponta dias consecutivos sem aulas
Calendário escolar aponta dias consecutivos sem aulas - Foto: Freepik

Uma adolescente de 16 anos foi agredida após negar as investidas amorosas de um colega de 17 anos, no distrito de Humildes, em Feira de Santana. A agressão aconteceu na última terça-feira, 28, em frente ao Colégio Estadual Campo Padre Henrique Alves Borges, onde os dois estudam.

Segundo a família da adolescente, ela saía da escola quando foi surpreendida e agredida pelo rapaz com tapas e murros. O motivo para a agressão teria sido uma paquera não correspondida.

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Ainda conforme a família, o jovem teria pedido a adolescente em namoro por meio de mensagens e ela compartilhou registros das investidas com a namorada dele.

Após a agressão, a adolescente recebeu atendimento médico e foi liberada horas depois. O caso foi registrado na Delegacia para o Adolescente Infrator (Dai) como lesão corporal dolosa e ameaça.

O que diz a Secretaria de Educação?

Por meio de nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informou que já tomou medidas para acolher e dar suporte psicológico necessário à estudante. Ela permanecerá em atividade domiciliar pelo período que precisar para se recuperar. (Confira nota na íntegra no final da reportagem)

Já o jovem apontado como responsável pela agressão foi afastado da escola. Ele já possuía um histórico de comportamento agressivo e inadequado.

Psicólogos e assistentes sociais do Núcleo Territorial da Educação 19 foram enviados ao colégio onde a agressão aconteceu para realizar um trabalho de acolhimento, escuta ativa e mediação de conflitos na unidade.

Veja nota na íntegra

"A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informa já ter adotado as medidas pertinentes para acolher e dar o suporte psicológico necessário à estudante do Colégio Estadual do Campo Padre Henrique, em Feira de Santana que foi vítima de uma agressão no dia 28 de julho. Após uma reunião entre a gestão escolar e familiares da jovem, foi deliberado que ela permanecerá em atividade domiciliar pelo período necessário à sua recuperação.

A agressão aconteceu do lado de fora da escola, praticada por um estudante que já se encontrava afastado em razão de registros anteriores de comportamento agressivo e inadequado. A vítima e seus familiares fizeram o boletim de ocorrência na delegacia, e a gestão da unidade colabora com as autoridades policiais para esclarecer os fatos, respeitando o sigilo necessário em casos dessa natureza que envolvem menores de idade.

O Núcleo Territorial da Educação 19 (NTE 19, com sede em Feira de Santana), também enviou psicólogos e assistentes sociais para o colégio para que realizem um trabalho de acolhimento, escuta ativa e mediação de conflito na unidade para preservar o bem-estar necessário ao processo de aprendizagem. A SEC reafirma seu compromisso com a construção da cultura de paz e de um ambiente harmonioso em todas as unidades da rede estadual."

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agressão em escola Bahia feira de santana Humildes

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