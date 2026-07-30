Adolescente é espancada aos sair da escola após rejeitar pedido de namoro do colega

Uma adolescente de 16 anos foi agredida após negar as investidas amorosas de um colega de 17 anos, no distrito de Humildes, em Feira de Santana. A agressão aconteceu na última terça-feira, 28, em frente ao Colégio Estadual Campo Padre Henrique Alves Borges, onde os dois estudam.

Segundo a família da adolescente, ela saía da escola quando foi surpreendida e agredida pelo rapaz com tapas e murros. O motivo para a agressão teria sido uma paquera não correspondida.

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Ainda conforme a família, o jovem teria pedido a adolescente em namoro por meio de mensagens e ela compartilhou registros das investidas com a namorada dele.

Após a agressão, a adolescente recebeu atendimento médico e foi liberada horas depois. O caso foi registrado na Delegacia para o Adolescente Infrator (Dai) como lesão corporal dolosa e ameaça.

O que diz a Secretaria de Educação?

Por meio de nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informou que já tomou medidas para acolher e dar suporte psicológico necessário à estudante. Ela permanecerá em atividade domiciliar pelo período que precisar para se recuperar. (Confira nota na íntegra no final da reportagem)

Já o jovem apontado como responsável pela agressão foi afastado da escola. Ele já possuía um histórico de comportamento agressivo e inadequado.

Psicólogos e assistentes sociais do Núcleo Territorial da Educação 19 foram enviados ao colégio onde a agressão aconteceu para realizar um trabalho de acolhimento, escuta ativa e mediação de conflitos na unidade.

Veja nota na íntegra

"A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informa já ter adotado as medidas pertinentes para acolher e dar o suporte psicológico necessário à estudante do Colégio Estadual do Campo Padre Henrique, em Feira de Santana que foi vítima de uma agressão no dia 28 de julho. Após uma reunião entre a gestão escolar e familiares da jovem, foi deliberado que ela permanecerá em atividade domiciliar pelo período necessário à sua recuperação.

A agressão aconteceu do lado de fora da escola, praticada por um estudante que já se encontrava afastado em razão de registros anteriores de comportamento agressivo e inadequado. A vítima e seus familiares fizeram o boletim de ocorrência na delegacia, e a gestão da unidade colabora com as autoridades policiais para esclarecer os fatos, respeitando o sigilo necessário em casos dessa natureza que envolvem menores de idade.

O Núcleo Territorial da Educação 19 (NTE 19, com sede em Feira de Santana), também enviou psicólogos e assistentes sociais para o colégio para que realizem um trabalho de acolhimento, escuta ativa e mediação de conflito na unidade para preservar o bem-estar necessário ao processo de aprendizagem. A SEC reafirma seu compromisso com a construção da cultura de paz e de um ambiente harmonioso em todas as unidades da rede estadual."