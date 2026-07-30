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Fecomércio-BA: Kelsor Fernandes toma posse e projeta investimentos e novas tecnologias para o setor

Evento, na Pupileira, conta com a presença de convidados e autoridades

Jair Mendonça Jr
Por
Imagem ilustrativa da imagem Fecomércio-BA: Kelsor Fernandes toma posse e projeta investimentos e novas tecnologias para o setor
Foto: :Denisse Salazar / AG. A TARDE

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) realiza, na noite desta quinta-feira, 30, a solenidade de posse da nova diretoria, conselho fiscal e delegados representantes para o quadriênio 2026-2030.

O evento, na Pupileira, conta com a presença de convidados e autoridades.

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Em entrevista ao portal A Tarde, Kelson detalhou os investimentos previstos para o quadriênio e a atuação da entidade diante do cenário econômico.

"O trabalho forte de expansão para o interior a gente continua fazendo e esse é o nosso compromisso, renovando o compromisso e continuar trabalhando forte para tornar o sistema forte, representativo e que a gente possa oferecer ao empresário do comércio de bens e serviços [...] um parceiro para que ele possa realmente se sentir protegido."

O dirigente também pontuou as ações direcionadas à infraestrutura do Sesc e do Senac no estado.

"Nossa meta principal é entregar, nesse quadriênio, as grandes obras já iniciadas no Estado, a exemplo do Polo de Vivências José Roberto Tadros – Sesc Piatã, em Salvador [...] e as novas unidades e núcleos no interior”.

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Sobre os impactos econômicos decorrentes de cenários internacionais, Fernandes destacou o papel da instituição na interlocução institucional.

"O que a gente faz é dialogar com quem tem o poder, de alguma forma, minimizar a problemática de ser empresário, que é o poder público, então, a gente tem ido, reivindicado, feito algumas reivindicações no sentido de adiar algumas coisas, de tentar minimizar algumas coisas, ver como é que a gente faz com que o pequeno empresário acesse créditos”.

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Tags

apoio ao empresário comércio Bahia Fecomércio investimentos 2026-2030 posse diretoria Sesc Senac

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