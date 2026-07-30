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15ª EDIÇÃO DA SUPERBAHIA

Grupo Prontu lidera importação de leite na Bahia e expande portfólio

Indústria de Santo Antônio de Jesus apresenta portfólio e consolida liderança no mercado baiano

Jair Mendonça Jr
Por
CEO da companhia, Cristina Malvessi
CEO da companhia, Cristina Malvessi - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

A indústria baiana Grupo Prontu, sediada em Santo Antônio de Jesus, marcou presença na 15ª edição da SuperBahia, no Centro de Convenções de Salvador. "Nós somos uma indústria baiana, sediada em Santo Antônio de Jesus, uma indústria familiar", destacou a CEO da companhia, Cristina Malvessi, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

Com cobertura de 99,3% dos municípios do estado, a empresa apresentou seu portfólio composto por 174 itens, incluindo linhas de biscoitos, pimentas e lácteos.

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Durante o evento, a executiva ressaltou o desempenho no setor de laticínios com a marca Chef: "Hoje nós somos o primeiro maior importador de leite da Bahia e o 13º do Brasil", pontuou Malvessi.

A operação logística do grupo conta com frota própria de 26 caminhões, 56 procuradores e distribuição de 480 toneladas de mercadorias.

A gente está falando de muita gente por trás para fazer isso acontecer", pontuou Cristina sobre a estrutura que atende redes de supermercados em todo o território baiano.

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