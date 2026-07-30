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15ª EDIÇÃO

SuperBahia supera expectativa e mira R$ 800 milhões em negócios

Maior feira supermercadista do Nordeste bate recorde de público e volume de negócios em Salvador

Jair Mendonça Jr
Por
Mauro Rocha, superintendente e presidente da Abase
Mauro Rocha, superintendente e presidente da Abase - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

A 15ª edição da SuperBahia, realizada no Centro de Convenções de Salvador, consolidou-se como a maior feira supermercadista da região Norte-Nordeste. O evento, promovido pela Associação Baiana de Supermercados (Abase), registrou um público diário entre 10 mil e 11 mil visitantes, com projeção de alcançar 30 mil pessoas ao longo dos três dias de programação.

Em entrevsita ao Portal A TARDE, Mauro Rocha, superintendente e presidente da Abase, detalhou os resultados comerciais alcançados pelo setor.

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"Nós estamos na 15ª edição, essa aqui já é a maior feira do nosso Nordeste", afirmou. O espaço reuniu mais de 200 expositores, incluindo indústrias nacionais e regionais, além de uma feira de tecnologia voltada ao varejo.

A expectativa de movimentação financeira estabelecida para este ano alcançou a marca de R$ 800 milhões. Até o final da tarde do segundo dia de atividades, o volume de negócios gerados já ultrapassava R$ 450 milhões. O montante supera o desempenho registrado na edição anterior, que fechou em R$ 600 milhões.

"A nossa expectativa ao longo dos três dias é gerar em torno de 800 milhões de reais e até hoje, nós estamos, são 6 horas da tarde, já foram gerados mais de 450 milhões de reais, então ao longo do dia de hoje e mais amanhã a gente vai atingir a nossa meta com certeza", declarou Rocha.

O encontro reuniu empresários, donos de supermercados, atacadistas, distribuidores e operadores do setor de alimentação fora do lar. Para a organização, o evento cumpre o objetivo de ampliar a representatividade econômica do segmento, com foco na geração de empregos e renda na Bahia.

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