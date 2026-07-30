Grupo Petrópolis estuda patrocínio no Carnaval e detalha novidades

Em entrevista exclusiva ao Portal A Tarde durante a 15ª edição da SuperBahia, no Centro de Convenções de Salvador, José Luiz Sinti, gerente de patrocínios do Grupo Petrópolis, detalhou as estratégias da empresa para o mercado baiano, os novos lançamentos do portfólio e a posição da companhia em relação ao Carnaval de Salvador e às festas populares.

O executivo destacou a relevância do evento e a conexão do grupo com os consumidores do estado.

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"Estar na SuperBahia é super gratificante para nós, todo ano a gente se esforça muito para estar aqui. O mercado cervejeiro baiano é um dos mais importantes no cenário nacional", afirmou Sinti.

Segundo o representante da marca, a Itaipava mantém posições de destaque no consumo nacional.

"A Itaipava é a segunda ou terceira cerveja dentro dos lares do Brasil", pontuou, ressaltando o alcance de uma empresa de capital nacional. Sinti também comentou sobre a relação com o público local: "E você vê o amor que os baianos têm pelas nossas marcas. É muito legal trabalhar aqui dentro nesse estado".

Lançamentos e portfólio

Durante a feira em Salvador, o Grupo Petrópolis apresentou inovações voltadas a diferentes perfis de consumidores. Entre as novidades estão a reformulação da linha especial e a entrada de novos rótulos.

"A Itaipava com certeza para nós é o mais relevante, porém, existem outros lançamentos que nós estamos trazendo aqui, como uma roupagem nova da Itaipava Premium, um sucesso de vendas, ela está com uma cara nova que vai agradar todos os tipos de públicos", explicou.

Outro ponto central da estratégia apresentada na SuperBahia é a expansão da marca Petra no estado e no país. "Vale destacar também a entrada da Petra, que vem com todo um portfólio que ele tem a Petra, Petra Ultra", declarou Sinti, enfatizando a aposta em produtos com apelo voltado ao bem-estar.

"A gente traz um lançamento exclusivo, que é a Petra Ultra, ela que tem a cerveja com menos calorias do mercado, ela é super relevante hoje e a gente tem uma tendência muito grande pra a saudabilidade e ela está configurando entre as melhores cervejas desse segmento", completou.

Carnaval de Salvador

Questionado pelo Portal A Tarde sobre os planos para o Carnaval de Salvador e a presença da marca nas grandes festividades, o gerente confirmou que o calendário de festas populares é prioridade para a companhia.



"Dentro da nossa pasta, temos a área de patrocínios. Nós já patrocinamos o Carnaval de Salvador em 2014 e estamos abertos a novas propostas sobre o tema. Obviamente, respeitando todos os contratos dos concorrentes, mas, caso receba alguma oferta, iremos avaliá-la com carinho, pois é uma ocasião muito importante", adiantou o porta-voz do Grupo Petrópolis.

Operação dos ambulantes no Carnaval de Salvador

Sobre a operação voltada aos trabalhadores informais durante o evento, Sinti abordou os desafios logísticos e humanos envolvidos na gestão de patrocínios de grande escala.

"Existem mais ou menos 5 mil ambulantes que trabalham nessa ocasião de consumo tão importante para o Brasil. Nós sempre estamos abertos a entender as propostas como elas chegam quando chegam para nós", disse.

O executivo também ressaltou que a avaliação de contratos exige planejamento além do aspecto financeiro.

"Não é um trabalho fácil porque a gente tem que colocar o ser humano em primeiro lugar nessa ocasião de consumo, e isso faz com que o investimento [exija] não só do lado financeiro, mas também do lado de atenção, entendendo como funciona a jornada desse trabalhador tão importante nessa ocasião", concluiu Sinti.