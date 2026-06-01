Salvador ganha novo Carnaval fora de época na Chácara Baluarte

Siga o A TARDE no Google

No dia 1º de agosto, a magia dos tradicionais bailes de clube e salão, que marcaram época entre as décadas de 1960 e 1990, ganha vida com a estreia do CarnaVá!. O evento, que chega para turbinar o calendário cultural da cidade, acontece na charmosa Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, oferecendo um Carnaval fora de época vibrante e imersivo.

Com direito a chuva de confetes e serpentinas, a festa é um verdadeiro encontro de gerações da música baiana. A trilha sonora da nostalgia fica por conta do frevo inconfundível de Armandinho, Dodô e Osmar, da energia alto-astral do Bailinho de Quinta, do samba marcante do Batifun e das brasilidades do DJ Santz. O repertório promete um passeio por marchinhas, pagodes, sambas e releituras de clássicos que não deixam ninguém parado.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da música, a experiência é completada pelo cenário. Com uma vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos, a Chácara Baluarte une o encanto do Centro Histórico à energia contagiante que só a Bahia tem.

Serviço | CarnaVá! – 1ª edição

Data: 01 de agosto (sábado)

Horário: 15h

Local: Chácara Baluarte – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

Atrações: Armandinho, Dodô e Osmar | Bailinho de Quinta | Batifun | DJ Santz (Brasilidades)

Ingressos: meubilhete.com.br/carnava

Instagram: @carnava.oficial