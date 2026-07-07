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FOLIA

Olodum dá primeiro passo para o Carnaval 2027 com tema inédito

Bloco inicia o processo criativo da próxima folia em Salvador

Beatriz Santos
Por
Olodum dá primeiro passo para o Carnaval 2027
Olodum dá primeiro passo para o Carnaval 2027 - Foto: Divulgação

O Olodum começa, na próxima quinta-feira, 9, a construção do Carnaval 2027 com um encontro voltado aos compositores interessados em participar da criação da próxima música-tema do bloco.

A iniciativa marca o início do processo criativo inspirado em "Sirius, Cão Maior - O Mistério das Estrelas", tema escolhido para o desfile do próximo Carnaval de Salvador.

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Realizado na Casa do Olodum, no Pelourinho, o encontro abre oficialmente a etapa de desenvolvimento das composições que poderão disputar o Festival de Artes e Música do Olodum (FEMADUM), responsável por escolher a canção que embalará o bloco na avenida.

Tema une ancestralidade, ciência e cosmologia

O bate-papo será conduzido por Marcelo Gentil, presidente institucional do Olodum e responsável pelo desenvolvimento do tema.

Durante o encontro, serão apresentadas as referências que servirão de base para os compositores, reunindo aspectos históricos, culturais, científicos, filosóficos e ancestrais que irão orientar o processo de criação das músicas.

A proposta para 2027 convida os participantes a explorar o simbolismo de Sirius, considerada a estrela mais brilhante do céu noturno e presente em diferentes tradições africanas. Em diversas cosmologias, ela é associada ao conhecimento, à espiritualidade, aos ciclos da vida e à relação entre a humanidade e o universo.

Encontro abre caminho para o FEMADUM

Além de apresentar o conceito do novo Carnaval, a atividade pretende estimular o diálogo e a troca de ideias entre os compositores.

O encontro também funciona como preparação para o Festival de Artes e Música do Olodum (FEMADUM), concurso que define a música oficial do bloco para o Carnaval.

A expectativa é que as futuras composições traduzam a identidade artística, cultural e política que acompanha a trajetória do grupo ao longo das últimas décadas.

Ao longo de sua história, o Olodum transformou seus desfiles em espaços de valorização da cultura afro-brasileira e africana, utilizando a música para promover conhecimento, identidade e transformação social.

Para o Carnaval de 2027, a proposta amplia essa tradição ao conectar ancestralidade, imaginação, ciência e cosmologia em um mesmo enredo.

Bate-papo com Compositores – Carnaval Olodum 2027

  • Tema: "Sirius, Cão Maior - O Mistério das Estrelas"
  • Data: 9 de julho de 2026 (quinta-feira)
  • Horário: 18h às 20h
  • Local: Casa do Olodum – Rua Gregório de Mattos, 22, Pelourinho, Salvador.

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