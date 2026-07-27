SuperBahia 2026 abre edição em Salvador com participação de empresários de toda a Bahia

O Centro de Convenções de Salvador será palco, a partir desta terça-feira, 28, da 15ª edição da SuperBahia, considerada uma das principais feiras do varejo de alimentos do Norte e Nordeste. O evento, realizado pela Associação Baiana de Supermercados (Abase), reunirá representantes de diferentes áreas do setor até quinta-feira, 30.

A programação contará com a participação dos principais nomes do varejo alimentar da região, além de cerca de 200 supermercadistas de diversas partes da Bahia. A feira tem como proposta apresentar tendências, soluções e estratégias que acompanham as mudanças no mercado.

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Com o tema “Inovação Transformando o Varejo, os Processos e os Resultados”, a SuperBahia 2026 vai reunir fornecedores, indústrias, distribuidores, especialistas e empresas de tecnologia para discutir novos caminhos para o segmento.

Além da exposição de produtos e serviços, o encontro será voltado à criação de oportunidades de negócios, compartilhamento de experiências e apresentação de ferramentas que auxiliem empresas do setor a enfrentar os novos desafios do varejo alimentar.

A presença dos empresários do interior será ampliada pela Caravana Partiu SuperBahia, com representantes de municípios como Feira de Santana, Barreiras, Amargosa, Camamu, Itabuna, Jequié, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas, entre outras cidades. A iniciativa amplia o acesso desses empresários às novas tendências, tecnologias e oportunidades de negócios apresentadas na feira.

A programação coloca em destaque temas que já fazem parte da transformação do varejo, como inteligência artificial, tecnologia, gestão de pessoas, marketing e eficiência operacional. Entre as palestras de destaque estão “Entre algoritmos e pessoas: como capacitar a sua equipe na era da IA”, com Francis Dias, no dia 28; “Do encarte ao algoritmo: a evolução do marketing dos supermercados em tempos de IA”, com Maurício Mansur, no dia 29; e “A IA não substituirá varejistas, substituirá quem não sabe usá-la”, com Fernando Gibotti, no dia 30.

A tecnologia também estará presente na experiência dos visitantes. Este ano, a SuperBahia conta com um aplicativo que permite acompanhar em tempo real o que está acontecendo durante o evento, incluindo informações sobre a programação e as atividades da feira. Na área de tecnologia, uma roleta irá sortear brindes entre os participantes, criando uma experiência interativa e aproximando o público das soluções apresentadas no espaço.

Para a presidente da Abase, Amanda Vasconcelos, a SuperBahia reflete a transformação pela qual passa o setor e cria um ambiente para que empresas de diferentes portes e regiões estejam conectadas. “A SuperBahia reúne diferentes elos do varejo alimentar e mostra como o setor está se transformando. Ao aproximar grandes empresas, fornecedores, tecnologia e supermercadistas de diferentes regiões da Bahia e do Nordeste, criamos um ambiente de troca, negócios e acesso a soluções que podem gerar resultados concretos para os empreendedores”, afirma.

A realização da feira também movimenta a economia baiana ao atrair empresários, fornecedores, especialistas e profissionais de diferentes regiões do país para Salvador. O fluxo de visitantes e negócios impacta setores como hotelaria, transporte, alimentação, serviços e comércio, além de fortalecer a capital baiana como um importante polo de negócios do varejo alimentar do Norte e Nordeste.