Multinacional investe R$ 450 milhões em fábrica na Bahia

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A Placo Saint-Gobain anunciou aporte de R$ 450 milhões para ampliar a planta industrial de drywall em Feira de Santana, na Bahia. O projeto prevê a criação da maior linha de produção do setor na América Latina, com expansão de 75% na capacidade produtiva da unidade.

A conclusão das obras está prevista para o início de 2028. A iniciativa contempla a abertura de 200 vagas de emprego diretas na região.

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Logística e localização

A fábrica opera no Centro Industrial do Subaé, às margens da BR-324. A posição geográfica facilita o escoamento de produtos para os estados do Nordeste e regiões vizinhas.

Mercado de drywall

O sistema construtivo utiliza placas de gesso acartonado acopladas a estruturas de aço galvanizado. O modelo registra crescimento no setor imobiliário residencial e comercial devido à redução de prazos de entrega e de custos operacionais.

Perfil corporativo

A unidade baiana foi inaugurada em 2014. A operação integra o grupo Saint-Gobain, conglomerado industrial francês fundado em 1665, com atuação em materiais para construção leve e sustentável.