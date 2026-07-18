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ECONOMIA

Multinacional fecha unidade no Brasil e ameaça quase 100 empregos

Empresa vivia um momento positivo nos negócios

Agatha Victoria Reis
Por
Imagem ilustrativa da multinacional
Imagem ilustrativa da multinacional - Foto: Reprodução| Freepik

A fabricante Parker Hannifin anunciou o encerramento das atividades de sua unidade em Jacareí, no interior de São Paulo. A decisão foi divulgada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, ligado à CSP-Conlutas, nesta sexta-feira, 17.

De acordo com a empresa, a medida foi tomada com o objetivo de promover uma “otimização operacional”. O encerramento das atividades resultará na demissão ou transferência dos trabalhadores atualmente vinculados à unidade.

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Atualmente, a fábrica emprega cerca de 100 trabalhadores, que atuam na produção de válvulas destinadas ao setor agrícola.

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Após o comunicado, o sindicato convocou os funcionários para uma assembleia a fim de discutir os impactos da medida. A reunião está marcada para a próxima segunda-feira, 20, às 6h30, em frente à fábrica.

Funcionários não tiveram aviso prévio

De acordo com o sindicato, a empresa não realizou qualquer negociação prévia antes do anúncio e classificou a medida como unilateral.

Uma reunião entre representantes da Parker Hannifin e do sindicato está marcada para segunda-feira, 20, às 14h. O objetivo é abrir imediatamente um diálogo com a fabricante e buscar alternativas que preservem os empregos dos trabalhadores.

Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, Weller Gonçalves, a empresa deveria ter negociado com os trabalhadores antes de comunicar o fechamento da unidade.

Fechamento ocorre em momento positivo

Segundo o sindicato, a empresa vivia um momento positivo nos negócios. Em balanço divulgado em abril em seu site de relações com investidores, a Parker Hannifin Corporation informou ter registrado recorde de vendas entre janeiro e março de 2026.

De acordo com dados da empresa, a receita global alcançou US$ 5,5 bilhões, uma alta de 11% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Já o lucro líquido ajustado chegou a US$ 1 bilhão, representando um crescimento de 16%.

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