Obras da Ponte Salvador–Itaparica avançam com fabricação de estruturas

As obras da Ponte Salvador-Itaparica seguem avançando e o canteiro de São Roque do Paraguaçu, no município de Maragogipe, entrou em uma das fases mais importantes do empreendimento. No local, acontece simultaneamente a soldagem dos tubos de aço, a fabricação das estruturas metálicas e a preparação dos componentes que serão transportados por via marítima até as frentes de trabalho na Baía de Todos-os-Santos.

Soldadores, caldeireiros e inspetores de solda brasileiros atuam na produção das estacas e de outros equipamentos que darão sustentação às plataformas utilizadas durante a execução das fundações da ponte.

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Além das estacas metálicas, o canteiro também produz vigas de apoio, painéis metálicos, sistemas de contraventamento, pontos de ancoragem e outras peças que serão utilizadas nas próximas etapas da construção.

O gerente-geral de construção da CCCC Second Harbor, empresa integrante do consórcio construtor do empreendimento, o engenheiro Francisco Miguel Alves, destacou a importância estratégica do canteiro para o avanço da obra.

"Esse canteiro funciona como o coração logístico da implantação da ponte. É aqui que transformamos a matéria-prima em estruturas prontas para serem embarcadas e utilizadas nas frentes de trabalho no mar. A produção em solo, aliada à estrutura portuária do canteiro, garante o abastecimento contínuo das operações marítimas e contribui para o avanço das próximas etapas do empreendimento".

Foto: Ricardo Oliveira

Controle de qualidade

A fabricação das estacas exige elevado nível de precisão técnica. Os tubos de aço, com diâmetros de até 1.400 milímetros, são unidos por processos de soldagem executados de acordo com rigorosas Especificações de Procedimentos de Soldagem (EPS). Todo o processo é acompanhado por inspetores especializados, responsáveis por verificar a qualidade das soldas e assegurar o cumprimento dos padrões técnicos exigidos para uma obra dessa complexidade.

Foto: Ricardo Oliveira

"Após a fabricação, as juntas soldadas são submetidas a ensaios por ultrassom, capazes de verificar a integridade interna da solda, enquanto reforços e olhais de içamento recebem testes por líquido penetrante para identificar eventuais imperfeições superficiais. Caso qualquer desconformidade seja identificada, a solda é reparada e novamente inspecionada. Somente os componentes aprovados em todas as etapas do controle de qualidade são liberados para embarque", explica Francisco Miguel.

Mão de obra brasileira

Toda a fabricação das estruturas metálicas é realizada por profissionais brasileiros especializados, entre eles soldadores, caldeireiros e inspetores de solda, com forte participação de trabalhadores contratados na Bahia, especialmente na região do Recôncavo.

Segundo o consórcio, a equipe reúne profissionais com ampla experiência em grandes empreendimentos industriais e de infraestrutura e também vem ampliando a presença de mulheres em funções que exigem elevado grau de especialização e precisão técnica.