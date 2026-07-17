Vídeo: Confira mapa da área onde será construída a Ponte Salvador-Itaparica

O Governo Federal, por meio da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), autorizou o início integral das obras da Ponte Salvador-Itaparica a partir desta sexta-feira, 17, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU). O documento detalha que a área total concedida soma 446.948,22 m² entre as cidades de Salvador e Vera Cruz.

Sobre as obras em terra firme, na capital baiana, o início da estrutura ocorrerá no bairro de Água de Meninos, que receberá a cabeceira da ponte em uma poligonal de 95.929,00 m². Em Vera Cruz, a região autorizada pela SPU será destinada para a construção do Sistema Rodoviário do projeto, medindo 24.631,62 m².

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Consultando as coordenadas disponibilizadas pela secretaria, a reportagem de A TARDE montou um vídeo com um mapa ilustrando as áreas que receberão a Ponte Salvador-Itaparica, considerada o maior investimento em infraestrutura da história da Bahia e o maior equipamento do gênero na América Latina.

Confira:

Vinda de Lula

A autorização ocorreu há pouco mais de duas semanas da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao canteiro de obras na Ilha de Itaparica. Acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues, do senador Jaques Wagner e pré-candidato ao Senado, Rui Costa, o chefe do Executivo nacional participou do ato que fincou a “primeira estaca” da estrutura do empreendimento.

A previsão oficial é de que as obras sejam finalizadas em 2031, totalizando cinco anos de duração cronológica. A ponte Salvador-Itaparica terá 12,4 km de extensão sobre as águas e é apontada como peça fundamental para o desenvolvimento socioeconômico da Região Metropolitana de Salvador, dos municípios que compõem a ilha, além do Baixo Sul e Recôncavo baiano.

Ao todo, cerca de 250 municípios serão diretamente impactados com a chegada do equipamento público, cujo conceito inicial começou a ser desenhado ainda na década de 1960, paralelamente ao processo de elaboração do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Consórcio

A obra é executada por um consórcio formado pelas multinacionais chinesas China Railway 20th Bureau Group (CRCC) e China Communications Construction Company (CCCC), em regime de parceria público-privada (PPP) firmado com o governo estadual, contando também com o aporte financeiro de recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Em gráficos e fotos divulgados pela concessionária responsável, é possível compreender as principais etapas técnicas do processo de engenharia para a implantação da ponte. São elas:

Cravação de estacas com navio cravador marítimo;

Construção in loco com aduelas de fôrma móvel de 70 metros;

Montagem em balanço sucessivo da viga de aço da ponte principal.

O contrato de concessão para a administração, operação e manutenção da ponte terá um prazo inicial de 35 anos de vigência.

Mapa estático

Além do vídeo com as coordenadas geográficas, a reportagem preparou um mapa interativo estático do traçado. Destaca-se que, ao todo, há cinco áreas de intervenção previstas pela SPU para a concessão do direito de uso. As regiões ficam localizadas em Salvador, Vera Cruz, na própria Baía de Todos-os-Santos e outras duas nas proximidades da Ponte do Funil, na rodovia BA-001.

Confira: