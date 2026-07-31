Colégio privado em Salvador beneficia 3 mil estudantes em Baixa Grande

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O Colégio Marista de Salvador realizou a 15ª edição da Missão Marista Solidária no município de Baixa Grande, na Bahia. O projeto ocorreu durante quatro dias e envolveu cerca de oitenta participantes, entre setenta e seis estudantes, quatro ex-alunos profissionais de apoio em psicologia, comunicação e engenharia, além de educadores.

A ação alcançou mais de três mil crianças e adolescentes da rede pública municipal.

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O projeto adota um modelo de acompanhamento trienal em cada cidade. Baixa Grande concluiu esse ciclo de três anos nesta edição. Em dois mil e vinte sete, outro município baiano receberá a iniciativa.

A escolha das cidades considera critérios educacionais e sociais, incluindo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e diálogos com gestores públicos.

Missão Marista Solidária - Foto: Ascom Colégio Marista

Como aconteceu

Durante a missão, ocorreram trinta e quatro oficinas socioculturais em cento e quarenta e seis aplicações distribuídas por cinco escolas municipais. A programação também passou por comunidades rurais, pelo Centro de Referência de Assistência Social, pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição e por um abrigo de idosos.

Os encontros discutiram educação, saúde, saúde mental, sustentabilidade, cidadania, artes, ecologia integral, direitos das crianças e dos adolescentes e projeto de vida.

Uma das oficinas focou no planejamento do futuro, abordando o acesso ao ensino superior para estudantes da rede municipal. O grupo realizou visitas domiciliares, ações em instituições e entregou mais de cem materiais escolares, mais de cem itens de higiene pessoal e setenta quilos de alimentos.

Atuação continuada

O coordenador da iniciativa explicou o formato de atuação continuada. "Quando voltamos todos os anos, não começamos do zero. Encontramos pessoas que já conhecem o projeto e conseguimos dar continuidade ao que foi iniciado, construindo as ações em conjunto com a comunidade", afirmou Felipe Teixeira.

Missão Marista Solidária - Foto: Ascom Colégio Marista

A estudante da terceira série do ensino médio Ayanne Oliveira relatou a experiência vivenciada.

"Participar da missão durante as férias é uma escolha que vale a pena. A cada retorno percebemos que os vínculos se fortalecem e entendemos que solidariedade também significa ouvir, aprender e construir caminhos junto com a comunidade. Voltamos para casa diferentes de como chegamos", declarou.

Com o encerramento em Baixa Grande, a iniciativa encerra a atuação no município e planeja a chegada a uma nova cidade baiana em dois mil e vinte sete para manter o acompanhamento prolongado das comunidades.