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EDUCAÇÃO

TCM-BA divulga guia para orientar escolas sobre educação especial no Censo Escolar

Material do MEC esclarece critérios para identificação de estudantes nas redes de ensino

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Imagem ilustrativa da imagem TCM-BA divulga guia para orientar escolas sobre educação especial no Censo Escolar
Foto: © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) está divulgando aos gestores municipais de educação o Guia de Identificação Educacional e Declaração dos Estudantes da Educação Especial no Censo Escolar, elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), com revisão técnica e apoio à difusão da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O objetivo é orientar redes de ensino e escolas sobre o correto registro desses estudantes no Censo Escolar.

A publicação esclarece que a identificação dos estudantes público da educação especial tem finalidade exclusivamente educacional e não deve ser condicionada, obrigatoriamente, à apresentação de laudo médico. A medida busca fortalecer o acesso à educação inclusiva e assegurar que o atendimento às necessidades dos alunos seja garantido pelas instituições de ensino.

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Com linguagem acessível, o guia reúne orientações voltadas a gestores, equipes pedagógicas, professores da sala comum e do Atendimento Educacional Especializado (AEE), técnicos educacionais e demais profissionais responsáveis pelo preenchimento do Censo Escolar.

Segundo o documento, a identificação adequada dos estudantes é fundamental para que as escolas possam planejar recursos de acessibilidade, serviços e apoios pedagógicos, além de subsidiar o planejamento, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas de educação inclusiva.

O material também destaca que a qualidade das informações prestadas ao Censo Escolar tem impacto direto no financiamento da educação básica. Os dados declarados servem de referência para a distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), tornando essencial que os registros sejam completos e consistentes.

As orientações apresentadas estão fundamentadas na legislação educacional brasileira, nas normas de proteção aos direitos das pessoas com deficiência, em tratados internacionais de direitos humanos e nas diretrizes do MEC e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O guia está disponível gratuitamente para consulta e download.

Confira aqui o Guia de Identificação Educacional:

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