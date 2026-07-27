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EDUCAÇÃO

Prêmio EcoInovar 2026 prorroga inscrições até 4 de agosto

Edital contempla estudantes e professores das redes estadual e municipal

Loren Beatriz Sousa
Por
Identidade visual do EcoInovar 2026
Identidade visual do EcoInovar 2026 - Foto: Arte: A TARDE Educação

O prazo de inscrições para o Prêmio EcoInovar 2026 foi prorrogado. Agora, estudantes e professores das redes estadual e municipais Bahia têm até as 23h59 do dia 4 de agosto para submeter projetos científicos e inovadores. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site atardeeducacaopremia.atarde.com.br.

Nesta segunda edição, a premiação está dividida em duas categorias temáticas, voltadas para diferentes públicos e territórios.

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Categoria 1 - Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico

A categoria tem como foco o desenvolvimento de projetos científicos relacionados à educação ambiental e ao saneamento básico. Os trabalhos deverão abordar pelo menos um dos seguintes eixos temáticos:

  • Água potável e saúde pública: análise da relação entre acesso à água de qualidade e prevenção de doenças, impactos sanitários e desigualdades no acesso;
  • Esgotamento sanitário e meio ambiente: consequências da ausência ou precariedade do tratamento de esgoto para áreas urbanas e rurais;
  • Gestão de resíduos sólidos e responsabilidade coletiva: participação das escolas, famílias e comunidades na destinação adequada de resíduos e na promoção da sustentabilidade local.

Podem participar estudantes do Ensino Fundamental II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados em escolas estaduais e municipais de Salvador, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista e Feira de Santana.

Categoria 2 - Minha Escola Sustentável - Energia para o Futuro

A categoria propõe o desenvolvimento de soluções relacionadas à:

  • Eficiência energética e uso consciente de recursos;
  • Utilização de energias limpas e renováveis no contexto escolar;
  • Propostas educativas que incentivem o uso seguro, consciente e responsável do gás natural;
  • Práticas sustentáveis que contribuam para a preservação do meio ambiente e para a redução dos impactos ambientais.

Participam desta categoria estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA, matriculados em escolas estaduais e municipais de Simões Filho, Catu, Itabuna e Feira de Santana.

Cada equipe poderá inscrever apenas um projeto, na categoria correspondente ao município e ao nível de ensino contemplados pelo edital.

As equipes devem ser formadas por um professor orientador e de um a cinco estudantes. O professor será responsável pela inscrição, envio do projeto e apresentação da documentação exigida. No caso de estudantes menores de idade, também será exigida autorização assinada pelo responsável legal, além do envio dos documentos pessoais do aluno.

Avaliação e etapa de tutoria

Os projetos serão avaliados por uma comissão avaliadora, que levará em consideração critérios como:

  • sustentabilidade;
  • inovação;
  • engajamento da comunidade escolar;
  • valorização da cultura local.

Os três melhores projetos de cada categoria serão classificados para uma etapa de tutoria e acompanhamento territorial, destinada ao aperfeiçoamento técnico das propostas e à preparação para a apresentação final.

As atividades de tutoria serão realizadas de forma remota, conforme cronograma definido pela coordenação do prêmio. A divulgação dos projetos selecionados para essa fase está prevista para 11 de agosto.

Serviço

Prêmio EcoInovar 2026 - 2ª edição

  • Inscrições: prorrogadas até 4 de agosto de 2026, às 23h59
  • Quem pode participar: estudantes e professores da rede estadual e municipal das cidades contempladas pelo edital
  • Categorias: Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico; Minha Escola Sustentável – Energia para o Futuro
  • Inscrições: atardeeducacaopremia.atarde.com.br
  • Regulamento completo: disponível no site oficial do prêmio atardeeducacaopremia.atarde.com.br
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Bahia EcoInovar Educação

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