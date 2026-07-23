UFBA sedia congresso sobre democracia e cultura em Salvador

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O XV Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (XV CONINTER), acontecerá entre os dias 13 e 17 de outubro de 2026, no campus Ondina da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador.

Com o tema "Ativismos, democracia e cultura: desafios do campo interdisciplinar", o congresso tem como objetivo articular pesquisas e práticas voltadas ao fortalecimento da democracia.

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O evento é uma realização da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (ANINTER-SH) em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (PósCult/IHAC/UFBA).

Apresentação de pesquisas empíricas e teóricas

A programação conta com 36 Grupos de Trabalho (GTs) aprovados. Entre os principais eixos dos grupos, estão:

Justiça Socioambiental e Emergência Climática: debates focados em racismo ambiental, conflitos agrários, governança territorial, proteção de territórios de povos e comunidades tradicionais e transição ecológica;

Direitos Humanos, Gênero e Diversidade: investigações sobre o enfrentamento das violências de gênero, estudos feministas, vivências e resistências de corpos dissidentes (LGBTQIA+) e perspectivas decoloniais;

Tecnologia, Mídia e Sociedade: discussões acerca dos impactos sociais da inteligência artificial, inclusão e desigualdade digital, disputas comunicacionais na cultura democrática e ativismo nas redes;

Políticas Públicas e Instituições: análises críticas sobre justiça distributiva, o papel do Poder Judiciário, acessibilidade escolar, longevidade e envelhecimento humano, além de memória e patrimônios contra-hegemônicos.

O congresso também contará com conferências, mesas-redondas, oficinas, minicursos, reuniões de Fóruns de Pós-Graduação e atividades culturais, além de visitas guiadas ao Centro Histórico de Salvador e comunidades tradicionais da região.

Sobre a submissão de trabalhos e inscrições

Os trabalhos completos aprovados e apresentados deverão ser enviados pela plataforma Even3 após o evento para publicação nos Anais, com atribuição de DOI.

Além disso, os melhores trabalhos de cada Grupo de Trabalho (GT) poderão ser indicados para publicação na Revista da ANINTER-SH.

Submissão de Resumos Expandidos: De 01/06 a 31/07/2026 via plataforma Even3.

De 01/06 a 31/07/2026 via plataforma Even3. Inscrições de Ouvintes: A partir de 15/09/2026.

SERVIÇO

XV Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (XV CONINTER)