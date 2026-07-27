Nova edição de revista destaca projetos desenvolvidos em escolas de Alagoinhas

A segunda edição da Revista Aprendeaê Digital reúne experiências e projetos desenvolvidos nas escolas da rede municipal de Alagoinhas, no Litoral Norte e Agreste Baiano, destacando ações voltadas à valorização da cultura, incentivo à leitura, sustentabilidade e fortalecimento da identidade dos estudantes.

Com publicação mensal, a revista apresenta iniciativas que buscam ampliar as oportunidades de aprendizagem e dar visibilidade a práticas pedagógicas desenvolvidas nas unidades de ensino, mostrando como professores, estudantes e comunidades escolares constroem experiências dentro e fora da sala de aula.

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Entre os destaques da edição está a reportagem sobre o programa Capoeira nas Escolas, que passa a integrar a prática ao currículo da rede municipal por meio de uma parceria com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Inicialmente, o projeto será implantado em 11 escolas e utiliza a capoeira como ferramenta pedagógica para valorização da cultura afro-brasileira, fortalecimento da identidade dos estudantes e enfrentamento ao racismo.

A publicação também apresenta a requalificação da Escola Municipal Quilombola Professor João Anastácio, localizada no distrito de Boa União. A unidade, que atende cerca de 40 crianças da Educação Infantil, foi reformada e passou a contar com novas salas, cozinha ampliada e outros espaços renovados, com expectativa de ampliar o número de matrículas.

Outro projeto destacado é o Clube de Leitura com moeda social, desenvolvido na Escola Municipal São Geraldo. A iniciativa estimula o hábito da leitura por meio da moeda simbólica "Mangalô", entregue aos estudantes após a conclusão de atividades. As moedas podem ser trocadas por lanches na chamada "Barraca da Pró", incentivando a participação dos alunos de forma lúdica. Segundo a revista, o projeto já contribui para aumentar o interesse pelos livros, fortalecer os vínculos familiares e desenvolver habilidades como oralidade e cooperação.

A edição também anuncia o lançamento do Projeto Escolas Verdes, previsto para o dia 29 de julho. A proposta prevê a implantação de hortas agroecológicas, oficinas de reciclagem e uma disciplina permanente voltada ao cultivo e manejo, integrada às atividades do ensino em tempo integral.

Além dessas iniciativas, a segunda edição da Revista Aprendeaê Digital reúne outras ações desenvolvidas na rede municipal, tornando a publicação um espaço para compartilhar experiências pedagógicas e práticas que contribuem para a formação dos estudantes.

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