Dia do Escritor: veja 13 filmes de sucesso inspirados em livros

Visitar uma fábrica inteira de chocolate, explorar outro planeta, viajar para um país distante, atravessar um portal para outra dimensão, tornar-se uma bruxa, treinar dragões, enfrentar vilões terríveis, viver um grande romance, chegar ao topo do mundo ou mergulhar em uma realidade distópica. Todas essas experiências podem ser vividas sem sair do quarto, graças ao poder da literatura.

Neste 25 de julho, quando é celebrado o Dia Nacional do Escritor, a data homenageia autores que transformam ideias em histórias capazes de atravessar gerações. Em um momento em que o audiovisual conquista cada vez mais espaço, as adaptações de livros para o cinema e a televisão são uma ponte entre as páginas e as telas, despertando o interesse de novos leitores e renovando a paixão de quem já cultiva o hábito da leitura.

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Embora produções como Harry Potter e Jogos Vorazes sejam amplamente reconhecidas como adaptações literárias, muitos sucessos do cinema e do streaming ainda surpreendem o público ao revelar que nasceram primeiro nas páginas de um livro. Para celebrar a data, o A Tarde, selecionou 13 obras que migraram da literatura para as telas e podem ser uma ótima opção para assistir neste fim de semana.

A Cor Púrpura

A Cor Púrpura - Foto: Divulgação/ Warner Bros. Pictures

Baseado no romance da escritora Alice Walker, vencedor do Prêmio Pulitzer, o longa acompanha a trajetória de Celie, uma mulher negra que enfrenta violência, racismo e desigualdade no sul dos Estados Unidos durante o início do século XX. A adaptação de 2023 dirigida pelo cineasta ganense Blitz Bazawule foi indicada a várias premiações inclusive o Oscar e Globo de Ouro.

Onde assistir: Netflix/Prime

O Diabo Veste Prada

O Diabo Veste Prada - Foto: Divulgação

Pouca gente sabe que a comédia estrelada por Meryl Streep e Anne Hathaway é baseada no livro homônimo de Lauren Weisberger. A história acompanha uma jovem jornalista que consegue emprego em uma das maiores revistas de moda do mundo e precisa lidar com uma exigente editora. O filme se tornou um dos maiores clássicos do gênero.

Onde assistir: Disney+

Meninas Malvadas

Meninas Malvadas - Foto: United International Pictures (UIP)/divulgação

O fenômeno adolescente lançado em 2004 foi inspirado no livro Queen Bees and Wannabes, da escritora Rosalind Wiseman. Diferentemente do que muitos imaginam, a obra original não é um romance, mas um guia sobre comportamento entre adolescentes. Tina Fey adaptou o conteúdo para criar uma das comédias mais populares dos anos 2000.

Onde assistir: Paramount+/ Mercado livre/ Prime Video

Jurassic Park

Jurassic Park - Foto: Universal Pictures/Divulgação

Antes de revolucionar o cinema com seus efeitos especiais, a história dos dinossauros foi contada pelo escritor Michael Crichton no romance publicado em 1990. A adaptação dirigida por Steven Spielberg tornou-se um dos maiores sucessos da história do cinema e originou uma franquia que continua em expansão.

Onde assistir: Prime Video/ Netflix/hbo max/ telecine

Como Treinar o Seu Dragão

Como Treinar seu Dragão - Foto: Divulgação/DreamWorks Animation

A animação da DreamWorks, sucesso entre crianças e adultos, nasceu da série de livros da escritora britânica Cressida Cowell. Apesar de manter os personagens principais, o filme apresenta diferenças significativas em relação à obra original, especialmente na construção da história e da personalidade dos dragões.

Onde assistir: Netflix/Prime

A Escola do Bem e do Mal

A Escola do Bem e do Mal - Foto: Divulgação/Netflix

Lançado pela Netflix em 2022, o filme é inspirado na série de livros escrita por Soman Chainani. A fantasia acompanha duas amigas que acabam em uma escola onde futuros heróis e vilões aprendem a cumprir seus destinos, questionando os conceitos tradicionais de bem e mal.

Onde assistir: Netflix

Game of Thrones

Game of Thrones - Foto: HBO/Divulgação

Embora seja uma série de televisão, e não um filme, Game of Thrones merece lugar na lista pelo enorme impacto cultural. A produção é baseada na saga literária As Crônicas de Gelo e Fogo, escrita por George R. R. Martin, que ainda não foi concluída pelo autor. A adaptação ajudou a popularizar ainda mais a fantasia épica no mundo todo.

Onde assistir: Max

O Senhor dos Anéis

O Senhor dos Anéis - Foto: Divulgação/Warner Bros

A trilogia dirigida por Peter Jackson adaptou a obra-prima de J. R. R. Tolkien e se tornou uma das franquias mais premiadas da história do cinema, acumulando 17 estatuetas do Oscar. A jornada de Frodo para destruir o Um Anel permanece como uma das narrativas mais influentes da fantasia moderna.

Onde assistir: Max

Alice no País das Maravilhas

Alice no País das Maravilhas - Foto: Divulgação/Disney

Inspirado no clássico de Lewis Carroll, o filme dirigido por Tim Burton apresenta uma releitura visualmente marcante da aventura de Alice em um universo fantástico. Além da fantasia, a história traz reflexões sobre identidade, amadurecimento e escolhas.

Onde assistir: Disney+

Coraline e o Mundo Secreto

Coraline - Foto: Divulgação/Netflix

A animação em stop motion é baseada no livro de Neil Gaiman. A história acompanha Coraline, uma menina curiosa que encontra uma porta para um mundo aparentemente perfeito, mas que esconde uma realidade sombria. A obra é considerada um clássico moderno da fantasia e do suspense.

Onde assistir: Prime Video

A Fantástica Fábrica de Chocolate

A Fanyastica Fábrica de Chocolate - Foto: Divulgação/Warner Bros

O longa dirigido por Tim Burton é baseado no clássico infantil de Roald Dahl. A aventura acompanha Charlie Bucket em uma visita à misteriosa fábrica de Willy Wonka, misturando fantasia, humor e lições sobre valores como honestidade, humildade e generosidade.

Onde assistir: HBO Max

Wicked

Wicked - Foto: Divulgação

Um dos maiores sucessos recentes do cinema é inspirado no romance Wicked: A História Não Contada das Bruxas de Oz, de Gregory Maguire, que reimagina os acontecimentos de O Mágico de Oz sob a perspectiva da Bruxa Má do Oeste. O livro também deu origem ao famoso musical da Broadway, que posteriormente foi adaptado para as telas. O filme, estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande, tornou-se um fenômeno de bilheteria e conquistou o público ao revisitar um dos universos mais famosos da literatura fantástica.

Onde assistir: Disney Plus

Shrek

Shrek - Foto: Divulgação/Netflix

Apesar de ser uma das animações mais famosas do mundo, muita gente não sabe que o filme foi inspirado no livro infantil Shrek!, do escritor e ilustrador William Steig, publicado em 1990. A DreamWorks expandiu a história original, criando um universo repleto de referências aos contos de fadas e transformando o ogro em um ícone da cultura pop.

Onde assistir: Netflix/HBO Max/Prime Video/ Telecine

Cada uma das obras mostra como a literatura continua sendo uma das principais fontes de inspiração para o cinema, aproximando novos públicos dos livros e mantendo histórias clássicas vivas para diferentes gerações.

Neste Dia do Escritor, revisitar essas adaptações pode ser uma oportunidade de descobrir ou rever grandes produções, mas também de conhecer as obras que deram origem a algumas das histórias mais marcantes da cultura pop.