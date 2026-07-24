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Encontro Estudantil da Bahia tem novo calendário; confira datas

Alterações no calendário foram publicadas no Diário Oficial desta sexta, 24

Redação
Por Redação
Encerramento do Encontro Estudantil 2025
Encerramento do Encontro Estudantil 2025 - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

O cronograma do Encontro Estudantil da rede estadual da Bahia ganhou novas datas. Agora, a publicação do resultado com a seleção e classificação dos projetos será no dia 31 de agosto de 2026. Já a etapa de seleção dos encontros interterritoriais vai acontecer entre setembro e novembro.

Serão, ao todo, cinco encontros interterritoriais:

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  • 23 e 24 de setembro: NTE 10 – Sertão do São Francisco (Juazeiro);
  • 4 e 5 de outubro: NTE 26 – Região Metropolitana de Salvador (Salvador);
  • 11 e 12 de outubro: NTE 19 – Portal do Sertão (Feira de Santana);
  • 21 e 22 de outubro: NTE 20 – Sudoeste Baiano (Vitória da Conquista);
  • 26 e 28 de outubro: NTE 5 – Litoral Sul (Ilhéus).

O resultado final dos encontros será divulgado em 26 de novembro. As alterações foram publicadas na edição desta sexta-feira, 24, do Diário Oficial do Estado (DOE).

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Com o tema "Conectando conhecimentos com educação e justiça social", o Encontro Estudantil reúne produções nas áreas de Ciência, Tecnologia, Cultura, Empreendedorismo Social e Inovação.

A participação é aberta a estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio, da Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de escolas indígenas, quilombolas, do campo, Escolas da Família Agrícola (EFA) e Casas Familiares Rurais (CFR), sempre com orientação de professores da rede estadual.

O evento de encerramento, que reúne 10 mil pessoas na Arena Fonte Nova, em Salvador, está programado para ocorrer em dezembro de 2026.

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