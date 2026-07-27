Bahia convoca professores e abre prazo para entrega de documentação

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Cento e oitenta profissionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital SEC/SUDEPE nº 03/2025, foram convocados para ingresso na rede estadual de ensino da Bahia. Ao todo, são 144 docentes da Educação Básica e 36 da Educação Profissional, que terão até 7 de agosto para apresentar a documentação exigida. Os profissionais atuarão nas unidades de ensino sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

A convocação foi publicada na edição de sábado (25) do Diário Oficial do Estado.

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Os candidatos devem encaminhar a documentação digitalizada para o email [email protected], onde será realizada a análise preliminar pela Coordenação de Provimento e Movimentação (CPM).

Entre os documentos exigidos estão:

diploma de conclusão do curso exigido para a função;

documentos pessoais (RG e CPF);

comprovante de residência;

declaração de não acúmulo de cargos e certidões negativas.

Além do envio eletrônico, os convocados devem apresentar a documentação original e as respectivas cópias para conferência.

Os aprovados noNúcleo Territorial de Educação (NTE) 26 – Salvador precisam comparecer à Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), localizada na Avenida Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 1º andar, sala 117, no horário das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.

Já os candidatos aprovados para o interior do Estado devem comparecer às sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) correspondentes.

De acordo com a SEC, o não atendimento à convocação, seja por ausência ou envio incompleto da documentação e/ou fora do prazo estipulado implica na perda do direito ao ingresso na função temporária, independentemente do motivo alegado.

Os candidatos aprovados para o exercício da função de docente da Educação Básica e Profissional terão um vínculo contratual por 36 meses, podendo este ser prorrogado por igual período, com carga horária de 20 horas semanais.

A remuneração será estabelecida de acordo com a classe e o nível correspondentes, para os candidatos que atenderem aos requisitos exigidos.