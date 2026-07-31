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POLÍCIA

Irmãos gêmeos de 19 anos são mortos a tiros dentro de casa na Bahia

Guarnições da Polícia Militar realizaram buscas após o crime, mas ninguém foi preso

Luan Julião
Por
Cosme e Damião Barbosa da Silva, de 19 anos
Cosme e Damião Barbosa da Silva, de 19 anos - Foto: Reproduçaõ / Redes Sociais

A Polícia Civil investiga o assassinato dos irmãos gêmeos Cosme e Damião Barbosa da Silva, de 19 anos, mortos a tiros na noite de quinta-feira, 30, dentro da residência onde viviam, no bairro Tancredo Neves I, em Paulo Afonso, no norte da Bahia.

De acordo com as informações iniciais, dois homens armados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos contra os jovens. Moradores da Rua Castro Alves relataram ter ouvido os tiros por volta das 21h e acionaram a Polícia Militar.

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Quando as equipes do 20º Batalhão chegaram ao endereço, os irmãos já haviam morrido. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia no local e providenciar a remoção dos corpos.

Buscas pelos suspeitos

Após o duplo homicídio, policiais militares realizaram rondas e intensificaram as buscas na região na tentativa de localizar os autores do crime. Apesar das diligências, ninguém foi preso. A PM informou ainda que o policiamento no bairro foi reforçado.

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Investigação em andamento

Conforme registro policial, Cosme e Damião haviam sido presos em flagrante no último dia 19 durante uma ação da Polícia Militar realizada no mesmo bairro. Até o momento, não há informações sobre o motivo da prisão.

A investigação está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso. A unidade expediu as guias para perícia e remoção dos corpos e iniciou a coleta de depoimentos de testemunhas para esclarecer a motivação do crime, identificar os responsáveis e concluir a apuração do caso.

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Tags

Duplo homicídio investigação policial Paulo Afonso prisão em flagrante segurança pública violência urbana

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