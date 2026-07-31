Jaques Wagner crava reeleição de Jerônimo e projeta estratégia

Em forte discurso de unidade partidária, o senador Jaques Wagner (PT), pré-candidato à reeleição, afirmou não ter dúvidas de que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) vai ser reeleito na Bahia, para, de acordo com ele, caminhar lado a lado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com confiança, o político ressaltou a força do grupo político do qual faz parte. "Tenho certeza que vou ser eleito, assim como o presidente Lula, Jerônimo e Rui", afirmou.

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Eleições: Jaques Wagner comenta principal desafio com a juventude

Questionado sobre levantamentos recentes que indicam um desempenho mais tímido do grupo entre os eleitores mais jovens, Wagner adotou um tom pragmático. De acordo com o senador, os dados de opinião pública servem justamente como um mapa de orientação para o trabalho político e de campo.

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Para o líder petista, o distanciamento da juventude em relação ao projeto político do partido é compreensível do ponto de vista geracional, já que muitos desses eleitores não vivenciaram o cenário político baiano pré-2007, ano em que o PT assumiu o Governo do Estado pela primeira vez com sua própria eleição.

Resgate histórico

Wagner ainda ponderou que a juventude possui opinião própria e crítica, mas salientou a importância de contextualizar as transformações sociais e estruturais ocorridas no estado ao longo dos últimos anos para quem ainda não acompanhava a política no passado.

"Quando chegamos ao governo em 2007, quem hoje tem 20 anos estava nascendo. Quem tem 30, tinha apenas 10 anos e não se metia em política", argumentou o senador.

O objetivo agora, de acordo com ele, é realizar um resgate pedagógico sobre a trajetória do estado. Disse que é preciso despertar a memória coletiva comparando "o que a Bahia era e o que passou a ser com o grupo do PT", consolidando assim a votação e a simpatia do eleitorado jovem.