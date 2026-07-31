ANTIGOMOBILISMO
Encontro de carros antigos reúne relíquias e colecionadores neste sábado em Salvador
Veteran-Bahia celebra a história dos automóveis com encontro de colecionadores
O Veteran-Bahia, clube dedicado à preservação e valorização de carros antigos, realizará neste sábado, 1° de agosto, mais uma edição do Encontro de Colecionadores de máquinas do tempo, como são conhecidas as raridades do universo antigomobilístico.
A Bahia reúne atualmente um dos acervos mais importantes de veículos históricos sobre rodas do Norte-Nordeste. Entre as principais relíquias preservadas no estado estão modelos que fazem parte da história do automobilismo brasileiro.
O acervo baiano também conta com o Fusca mais antigo do Brasil, produzido em 1949.
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Exposição mensal reúne centenas de veículos antigos
Reconhecido por leis municipal e estadual, o Veteran-Bahia integra o calendário oficial de eventos culturais do estado. Tradicionalmente, o clube promove exposições abertas ao público no primeiro sábado de cada mês, na área externa do Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, em Salvador.
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O evento tem início às 9h e segue até o começo da noite, reunindo veículos de diferentes marcas, modelos, anos e estilos. Em média, cerca de 200 carros antigos são expostos para visitação pública, atraindo colecionadores, admiradores e curiosos.