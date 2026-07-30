GAC GS9 híbrido chega ao Brasil com 252 km de autonomia elétrica

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A fabricante GAC Motors prepara a introdução do SUV GS9 no mercado brasileiro. O utilitário esportivo híbrido plug-in integra o plano de expansão da marca no segmento de eletrificados e será comercializado na versão Ultra.

O modelo realiza testes de rodagem em território nacional para a conclusão do processo de homologação e a definição da tabela oficial de preços.

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Conjunto mecânico e desempenho do GAC GS9

GAC GS9 - Foto: Divulgação GAC Motor

O veículo utiliza um sistema propulsor composto por um motor 1.5 turbo a combustão de 160 cv associado a dois motores elétricos. O sistema entrega 510 cv de potência combinada e conta com tração integral.

Bateria e autonomia

A alimentação elétrica funciona por meio de uma bateria de 44,5 kWh. Os dados técnicos indicam autonomia de 252 quilômetros no modo puramente elétrico.

O alcance total combinado entre o motor térmico e os motores elétricos atinge 1.200 quilômetros.

Dimensões e capacidade interna

Interior GAC GS9 - Foto: Divulgação GAC Motor

As medidas estruturais posicionam o utilitário na categoria de grande porte:

Comprimento : 5,06 metros

: 5,06 metros Largura : 2,00 metros

: 2,00 metros Distância entre-eixos : 2,93 metros

: 2,93 metros Ocupantes : 6 lugares

Tecnologia e conectividade

O painel interno reúne 50 polegadas em telas digitais para os instrumentos de condução e para o sistema multimídia. O pacote tecnológico inclui recursos de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS).

Versão e valores