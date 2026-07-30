HÍBRIDO PLUG-IN
GAC GS9 híbrido chega ao Brasil com 252 km de autonomia elétrica
Modelo realiza testes de rodagem em território nacional para a conclusão do processo de homologação
A fabricante GAC Motors prepara a introdução do SUV GS9 no mercado brasileiro. O utilitário esportivo híbrido plug-in integra o plano de expansão da marca no segmento de eletrificados e será comercializado na versão Ultra.
O modelo realiza testes de rodagem em território nacional para a conclusão do processo de homologação e a definição da tabela oficial de preços.
Conjunto mecânico e desempenho do GAC GS9
O veículo utiliza um sistema propulsor composto por um motor 1.5 turbo a combustão de 160 cv associado a dois motores elétricos. O sistema entrega 510 cv de potência combinada e conta com tração integral.
Bateria e autonomia
A alimentação elétrica funciona por meio de uma bateria de 44,5 kWh. Os dados técnicos indicam autonomia de 252 quilômetros no modo puramente elétrico.
O alcance total combinado entre o motor térmico e os motores elétricos atinge 1.200 quilômetros.
Dimensões e capacidade interna
As medidas estruturais posicionam o utilitário na categoria de grande porte:
- Comprimento: 5,06 metros
- Largura: 2,00 metros
- Distância entre-eixos: 2,93 metros
- Ocupantes: 6 lugares
Tecnologia e conectividade
O painel interno reúne 50 polegadas em telas digitais para os instrumentos de condução e para o sistema multimídia. O pacote tecnológico inclui recursos de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS).
Versão e valores
- Versão: a GAC GS9 será comercializado no Brasil na configuração de topo Ultra.
- Valores: como o modelo ainda está em fase de pré-lançamento e homologação oficial para o mercado brasileiro, os preços exatos ainda não foram divulgados pela fabricante.