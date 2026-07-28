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Carros elétricos com maior autonomia no Brasil em 2026: veja a lista

Confira a lista oficial com os veículos elétricos de maior alcance e autonomia no mercado brasileiro

Jair Mendonça Jr
Por
BMW iX3
BMW iX3 - Foto: Divulgação BMW

Conheça os 10 carros elétricos com maior autonomia no Brasil em 2026, com alcances que chegam a 570 quilômetros por carga conforme dados do Inmetro e informações de lançamento.

O topo do ranking de autonomia no Brasil

O BMW iX3 ocupa a primeira posição com autonomia de 570 quilômetros por carga, utilizando a plataforma Neue Klasse e arquitetura de 800 V. O BMW iX xDrive 50 atinge 498 quilômetros de alcance segundo a tabela do Inmetro.

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O CAOA Changan Avatr 11 EV registra 497 quilômetros na terceira colocação. A Porsche integra a relação com o Cayenne Electric, alcançando 493 quilômetros de autonomia.

Demais posições da lista de elétricos

Zeekr 7X
Zeekr 7X - Foto: Divulgação Zeekr

O Zeekr 7X Premium RWD marca 491 quilômetros. O Chevrolet Blazer EV RS atinge 481 quilômetros.

O BMW i7 xDrive60 apresenta 467 quilômetros de alcance. A Audi compõe o levantamento com o A6 e-tron Performance Black, que faz 445 quilômetros, e o A6 e-tron S line, com 443 quilômetros. O Porsche Macan E4 empata com 443 quilômetros.

Metodologia e ausência de outras marcas

O levantamento do PBEV engloba 176 modelos puramente elétricos no território nacional. Os critérios seguem medições oficiais de consumo energético e eficiência.

Modelos de marcas como a BYD não figuram nas dez primeiras posições porque os registros do Inmetro para os veículos puramente elétricos da fabricante apontam autonomias inferiores a 450 quilômetros no padrão brasileiro de aferição.

Ranking dos 10 carros elétricos com maior autonomia no Brasil (2026)

  1. BMW iX3: 570 km
  2. BMW iX xDrive 50: 498 km
  3. CAOA Changan Avatr 11 EV: 497 km
  4. Porsche Cayenne Electric: 493 km
  5. Zeekr 7X Premium RWD: 491 km
  6. Chevrolet Blazer EV RS: 481 km
  7. BMW i7 xDrive60: 467 km
  8. Audi A6 e-tron Performance Black: 445 km
  9. Audi A6 e-tron S line: 443 km
  10. Porsche Macan E4: 443 km

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