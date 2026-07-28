RANKING
Carros elétricos com maior autonomia no Brasil em 2026: veja a lista
Confira a lista oficial com os veículos elétricos de maior alcance e autonomia no mercado brasileiro
Conheça os 10 carros elétricos com maior autonomia no Brasil em 2026, com alcances que chegam a 570 quilômetros por carga conforme dados do Inmetro e informações de lançamento.
O topo do ranking de autonomia no Brasil
O BMW iX3 ocupa a primeira posição com autonomia de 570 quilômetros por carga, utilizando a plataforma Neue Klasse e arquitetura de 800 V. O BMW iX xDrive 50 atinge 498 quilômetros de alcance segundo a tabela do Inmetro.
O CAOA Changan Avatr 11 EV registra 497 quilômetros na terceira colocação. A Porsche integra a relação com o Cayenne Electric, alcançando 493 quilômetros de autonomia.
Demais posições da lista de elétricos
O Zeekr 7X Premium RWD marca 491 quilômetros. O Chevrolet Blazer EV RS atinge 481 quilômetros.
O BMW i7 xDrive60 apresenta 467 quilômetros de alcance. A Audi compõe o levantamento com o A6 e-tron Performance Black, que faz 445 quilômetros, e o A6 e-tron S line, com 443 quilômetros. O Porsche Macan E4 empata com 443 quilômetros.
Metodologia e ausência de outras marcas
O levantamento do PBEV engloba 176 modelos puramente elétricos no território nacional. Os critérios seguem medições oficiais de consumo energético e eficiência.
Modelos de marcas como a BYD não figuram nas dez primeiras posições porque os registros do Inmetro para os veículos puramente elétricos da fabricante apontam autonomias inferiores a 450 quilômetros no padrão brasileiro de aferição.
Ranking dos 10 carros elétricos com maior autonomia no Brasil (2026)
- BMW iX3: 570 km
- BMW iX xDrive 50: 498 km
- CAOA Changan Avatr 11 EV: 497 km
- Porsche Cayenne Electric: 493 km
- Zeekr 7X Premium RWD: 491 km
- Chevrolet Blazer EV RS: 481 km
- BMW i7 xDrive60: 467 km
- Audi A6 e-tron Performance Black: 445 km
- Audi A6 e-tron S line: 443 km
- Porsche Macan E4: 443 km