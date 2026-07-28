Novo elétrico BAIC Arcfox T1 chega ao Brasil com autonomia de 425 km

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A fabricante BAIC planeja o lançamento do hatch elétrico Arcfox T1 no mercado brasileiro ainda em 2026. O modelo será comercializado em duas configurações: Pro e Max. O veículo integra o segmento de compactos eletrificados, concorrendo com BYD Dolphin e Geely EX2.

Especificações técnicas e motorização

BAIC Arcfox T1 - Foto: Divulgação BAIC

O conjunto mecânico do Arcfox T1 dispõe de duas faixas de potência na matriz chinesa, especificações esperadas para o mercado nacional:

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Opção de entrada : 95 cavalos de potência.

: 95 cavalos de potência. Opção superior : 129 cavalos de potência.

Ambas as versões utilizam bateria com capacidade de 42,3 kWh. A autonomia máxima atinge 425 quilômetros conforme o padrão chinês de testes.

Tempo de recarga da bateria

O sistema elétrico aceita recarga rápida em estações de corrente contínua (DC) de até 140 kW. O procedimento de reposição energética de 30% até 80% demanda 16 minutos. A carga em corrente alternada (AC) opera até 9,9 kW.

Dimensões do veículo

Comprimento : 4,34 metros

: 4,34 metros Distância entre-eixos : 2,77 metros

: 2,77 metros Largura : 1,86 metro

: 1,86 metro Altura : 1,57 metro

Design e equipamentos

Interior BAIC Arcfox T1 - Foto: Divulgação BAIC

O projeto estrutural adota a denominação "Arc-Flow". A dianteira apresenta conjunto óptico integrado por barra de LED. As rodas possuem diâmetro de até 18 polegadas.

O habitáculo conta com painel digital, central multimídia e teto panorâmico. O pacote tecnológico inclui recursos de assistência à condução.

Fabricação nacional

Executivos da marca avaliam a produção de veículos no Brasil. O Polo Automotivo do Ceará (PACE) figura como local potencial para a montagem dos automóveis.

Valores do Arcfox T1

Até o momento, a montadora não divulgou os preços oficiais para o mercado brasileiro. Na China, o modelo oferece duas opções de motorização (95 cv e 129 cv) associadas a uma bateria de 42,3 kWh, com autonomia de até 425 quilômetros pelo padrão chinês.