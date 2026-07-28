FABRICAÇÃO NACIONAL
Novo elétrico BAIC Arcfox T1 chega ao Brasil com autonomia de 425 km
Descubra versões, autonomia e dados técnicos do novo hatch elétrico da BAIC
A fabricante BAIC planeja o lançamento do hatch elétrico Arcfox T1 no mercado brasileiro ainda em 2026. O modelo será comercializado em duas configurações: Pro e Max. O veículo integra o segmento de compactos eletrificados, concorrendo com BYD Dolphin e Geely EX2.
Especificações técnicas e motorização
O conjunto mecânico do Arcfox T1 dispõe de duas faixas de potência na matriz chinesa, especificações esperadas para o mercado nacional:
- Opção de entrada: 95 cavalos de potência.
- Opção superior: 129 cavalos de potência.
Ambas as versões utilizam bateria com capacidade de 42,3 kWh. A autonomia máxima atinge 425 quilômetros conforme o padrão chinês de testes.
Tempo de recarga da bateria
O sistema elétrico aceita recarga rápida em estações de corrente contínua (DC) de até 140 kW. O procedimento de reposição energética de 30% até 80% demanda 16 minutos. A carga em corrente alternada (AC) opera até 9,9 kW.
Dimensões do veículo
- Comprimento: 4,34 metros
- Distância entre-eixos: 2,77 metros
- Largura: 1,86 metro
- Altura: 1,57 metro
Design e equipamentos
O projeto estrutural adota a denominação "Arc-Flow". A dianteira apresenta conjunto óptico integrado por barra de LED. As rodas possuem diâmetro de até 18 polegadas.
O habitáculo conta com painel digital, central multimídia e teto panorâmico. O pacote tecnológico inclui recursos de assistência à condução.
Fabricação nacional
Executivos da marca avaliam a produção de veículos no Brasil. O Polo Automotivo do Ceará (PACE) figura como local potencial para a montagem dos automóveis.
Valores do Arcfox T1
Até o momento, a montadora não divulgou os preços oficiais para o mercado brasileiro. Na China, o modelo oferece duas opções de motorização (95 cv e 129 cv) associadas a uma bateria de 42,3 kWh, com autonomia de até 425 quilômetros pelo padrão chinês.