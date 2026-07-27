REPOSICIONAMENTO COMERCIAL
Tiggo 7 PHEV 2027 cai R$ 10 mil e entra na briga dos SUVs híbridos
Modelo híbrido plug-in da CAOA Chery ganha recarga rápida em 20 minutos
A CAOA Chery modificou a tabela de preços do Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid para o ano-modelo 2027 no Brasil. A versão híbrida plug-in teve redução de R$ 10.000 e passa a custar R$ 209.990.
O reposicionamento comercial situa o veículo em patamar inferior ao observado nos meses anteriores, período em que o utilitário esportivo alcançou R$ 219.990 após sucessivos reajustes. O preço atual permanece acima do valor praticado durante a pré-venda, estabelecido em R$ 189.990.
Tabela de preços da linha Tiggo 7 2027
As modificações ocorrem exclusivamente na configuração eletrificada superior. As demais versões mantêm os valores vigentes:
- Tiggo 7 Sport: R$ 147.990
- Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive: R$ 181.990
- Tiggo 7 Pro Max Drive com motor a combustão: R$ 184.990
- Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid PHEV: R$ 209.990
Motorização e desempenho
A estrutura mecânica da versão PHEV permanece inalterada. O sistema combina o motor 1.5 turbo a gasolina de 135 cv e 20,4 kgfm com dois motores elétricos e transmissão DHT.
A potência combinada atinge 279 cv, enquanto o torque máximo registra 37,2 kgfm.
Sistema de recarga e tecnologia V2L
A linha 2027 introduz melhorias no armazenamento de energia. A bateria de 18,4 kWh passa a aceitar recarga rápida em corrente contínua, permitindo elevar o nível de carga de 30% para 80% em aproximadamente 20 minutos.
Outra introdução técnica é a tecnologia Vehicle-to-Load. O sistema possibilita utilizar a energia da bateria veicular para alimentar equipamentos elétricos externos por meio da porta de recarga.
Equipamentos de série
A versão topo de linha conserva o conjunto de itens anterior, composto por:
- Assistências avançadas à condução ADAS
- Sistema com sete airbags
- Painel digital com telas de 24,6 polegadas
- Teto solar panorâmico
- Bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento
- Sistema de som Sony
- Carregador de smartphone por indução