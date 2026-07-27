Tiggo 7 PHEV 2027 cai R$ 10 mil e entra na briga dos SUVs híbridos

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A CAOA Chery modificou a tabela de preços do Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid para o ano-modelo 2027 no Brasil. A versão híbrida plug-in teve redução de R$ 10.000 e passa a custar R$ 209.990.

O reposicionamento comercial situa o veículo em patamar inferior ao observado nos meses anteriores, período em que o utilitário esportivo alcançou R$ 219.990 após sucessivos reajustes. O preço atual permanece acima do valor praticado durante a pré-venda, estabelecido em R$ 189.990.

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Tabela de preços da linha Tiggo 7 2027

Interior Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid - Foto: Divulgação CAOA

As modificações ocorrem exclusivamente na configuração eletrificada superior. As demais versões mantêm os valores vigentes:

Tiggo 7 Sport : R$ 147.990

: R$ 147.990 Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive : R$ 181.990

: R$ 181.990 Tiggo 7 Pro Max Drive com motor a combustão : R$ 184.990

: R$ 184.990 Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid PHEV : R$ 209.990

Motorização e desempenho

A estrutura mecânica da versão PHEV permanece inalterada. O sistema combina o motor 1.5 turbo a gasolina de 135 cv e 20,4 kgfm com dois motores elétricos e transmissão DHT.

A potência combinada atinge 279 cv, enquanto o torque máximo registra 37,2 kgfm.

Sistema de recarga e tecnologia V2L

A linha 2027 introduz melhorias no armazenamento de energia. A bateria de 18,4 kWh passa a aceitar recarga rápida em corrente contínua, permitindo elevar o nível de carga de 30% para 80% em aproximadamente 20 minutos.

Outra introdução técnica é a tecnologia Vehicle-to-Load. O sistema possibilita utilizar a energia da bateria veicular para alimentar equipamentos elétricos externos por meio da porta de recarga.

Equipamentos de série

A versão topo de linha conserva o conjunto de itens anterior, composto por: