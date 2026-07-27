Lançamento híbrido da BYD viaja de Salvador a Maceió no modo elétrico

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A BYD programou a apresentação oficial do sedan Da Han para o Salão de Chengdu, evento agendado para o período entre 21 e 30 de agosto de 2026. O modelo assume o topo da família Dynasty e posiciona-se acima do atual Han disponível no mercado brasileiro.

A carroceria do veículo mede 5,25 metros de comprimento, 1,99 metro de largura e 1,51 metro de altura, com distância entre-eixos de 3,13 metros. O projeto contempla versões totalmente elétricas e configurações híbridas plug-in.

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Versões e informações técnicas do sedan Da Han

BYD Da Han - Foto: Divulgação BYD

Entre as opções da linha, a variante híbrida plug-in destaca-se pelo conjunto mecânico que une motor 1.5 turbo de 156 cv a um propulsor elétrico de 272 cv, alimentados por uma bateria de 54,4 kWh.

Esse componente energético assegura autonomia de até 370 quilômetros exclusivamente no modo elétrico, conforme os parâmetros de aferição do ciclo chinês.

Considerando essa capacidade de deslocamento sem consumo de gasolina, o modelo consegue cobrir a distância rodoviária entre Salvador e Maceió, que é de aproximadamente 600 quilômetros, operando em modo puramente elétrico em grande parte do trajeto ou utilizando a transição para o sistema híbrido nos quilômetros finais, dependendo das condições reais de tráfego e relevo.

A estrutura tecnológica da linha inclui painel digital de 12,3 polegadas, central multimídia de 17,3 polegadas, tela para o passageiro dianteiro, suspensão pneumática de duas câmaras e sistema de esterçamento para as rodas traseiras.

Valores do Da Han

BYD Da Han - Foto: Divulgação BYD

A fabricante ainda não divulgou os valores oficiais de comercialização do novo Da Han, pois a apresentação global do modelo ocorrerá no Salão de Chengdu, em agosto de 2026.

Como termo de referência dentro do portfólio atual da marca no Brasil, o modelo convencional BYD Han (que é posicionado abaixo desta nova opção) possui preço de tabela na faixa de R$ 559.800.

O novo Da Han, por ser um sedan de porte superior e categoria mais avançada, deverá estrear com posicionamento de preço acima desse patamar quando for lançado oficialmente nos mercados internacionais.