MOTOR TÉRMICO A COMBUSTÃO
Novo Honda HR-V tem sistema híbrido autorecarregável; confira valores
Saiba tudo sobre o novo SUV híbrido da marca japonesa
O Honda HR-V e:HEV expande o portfólio de veículos eletrificados da marca japonesa no mercado automotivo. O modelo adota um sistema híbrido autorecarregável que prioriza a eficiência energética e o funcionamento majoritário por motores elétricos.
Sistema de propulsão e mecânica
O conjunto mecânico do Honda HR-V e:HEV integra um motor térmico a combustão e unidades elétricas de tração.
- Motor a combustão: 1.5 litros i-VTEC de quatro cilindros, operando em ciclo Atkinson.
- Motor elétrico principal: responsável pela tração das rodas na maior parte dos ciclos urbanos e rodoviários.
- Potência combinada: 131 cavalos.
- Torque máximo: 25,5 kgfm.
- Transmissão: Sistema e-CVT de relação fixa, sem trocas de marcha tradicionais.
- Bateria: Íons de lítio posicionada sob o assoalho para preservar o espaço interno e o volume do porta-malas.
O diferencial
O funcionamento difere dos híbridos tradicionais porque o motor a gasolina atua primordialmente como gerador de eletricidade para alimentar o propulsor elétrico ou carregar o acumulador.
Apenas em velocidades de cruzeiro rodoviário o motor térmico conecta-se diretamente às rodas por meio de uma embreagem de acoplamento direto.
Tecnologias e segurança (Honda Sensing)
O pacote de assistência à condução Honda Sensing integra os seguintes itens de série:
- Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com função stop and go.
- Sistema de frenagem para mitigação de colisão (CMBS).
- Sistema de assistência para permanência em faixa (LKAS).
- Sistema de mitigação de evasão de pista (RDM).
- Ajuste automático de faróis altos (AHB).
- Câmera de ponto cego LaneWatch (ou retrovisores com radar dependendo do mercado).
Principais concorrentes no mercado
O Honda HR-V e:HEV disputa espaço no mercado de SUVs eletrificados e modelos de topo com os seguintes concorrentes:
- Toyota Corolla Cross Hybrid: utiliza motor 1.8 aspirado associado a dois motores elétricos, totalizando 122 cavalos, com foco em mercado nacional consolidado.
- GWM Haval H6 HEV: oferece motorização híbrida completa com potências superiores a 240 cavalos e dimensões de SUV médio.
- BYD Song Pro: SUV híbrido plug-in (PHEV) com autonomia estendida em modo exclusivamente elétrico e preço competitivo.
- Nissan Kicks e-Power: emprega tecnologia equivalente de propulsão elétrica tracionada por gerador a combustão, posicionado na mesma faixa de mercado.
Consumo e autonomia
Os testes padronizados de eficiência energética indicam marcas de consumo urbano superiores a 18 km/litro com gasolina, reduzindo as emissões de dióxido de carbono e ampliando a autonomia total para patamares acima de 800 quilômetros com um único tanque de combustível.