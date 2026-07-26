Novo Honda HR-V tem sistema híbrido autorecarregável; confira valores

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O Honda HR-V e:HEV expande o portfólio de veículos eletrificados da marca japonesa no mercado automotivo. O modelo adota um sistema híbrido autorecarregável que prioriza a eficiência energética e o funcionamento majoritário por motores elétricos.

Sistema de propulsão e mecânica

Honda HR-V eHEV - Foto: Divulgação Honda

O conjunto mecânico do Honda HR-V e:HEV integra um motor térmico a combustão e unidades elétricas de tração.

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Motor a combustão : 1.5 litros i-VTEC de quatro cilindros, operando em ciclo Atkinson.

: 1.5 litros i-VTEC de quatro cilindros, operando em ciclo Atkinson. Motor elétrico principal : responsável pela tração das rodas na maior parte dos ciclos urbanos e rodoviários.

: responsável pela tração das rodas na maior parte dos ciclos urbanos e rodoviários. Potência combinada : 131 cavalos.

: 131 cavalos. Torque máximo : 25,5 kgfm.

: 25,5 kgfm. Transmissão : Sistema e-CVT de relação fixa, sem trocas de marcha tradicionais.

: Sistema e-CVT de relação fixa, sem trocas de marcha tradicionais. Bateria : Íons de lítio posicionada sob o assoalho para preservar o espaço interno e o volume do porta-malas.

O diferencial

O funcionamento difere dos híbridos tradicionais porque o motor a gasolina atua primordialmente como gerador de eletricidade para alimentar o propulsor elétrico ou carregar o acumulador.

Apenas em velocidades de cruzeiro rodoviário o motor térmico conecta-se diretamente às rodas por meio de uma embreagem de acoplamento direto.

Tecnologias e segurança (Honda Sensing)

O pacote de assistência à condução Honda Sensing integra os seguintes itens de série:

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com função stop and go.

Sistema de frenagem para mitigação de colisão (CMBS).

Sistema de assistência para permanência em faixa (LKAS).

Sistema de mitigação de evasão de pista (RDM).

Ajuste automático de faróis altos (AHB).

Câmera de ponto cego LaneWatch (ou retrovisores com radar dependendo do mercado).

Principais concorrentes no mercado

O Honda HR-V e:HEV disputa espaço no mercado de SUVs eletrificados e modelos de topo com os seguintes concorrentes:

Consumo e autonomia

Os testes padronizados de eficiência energética indicam marcas de consumo urbano superiores a 18 km/litro com gasolina, reduzindo as emissões de dióxido de carbono e ampliando a autonomia total para patamares acima de 800 quilômetros com um único tanque de combustível.