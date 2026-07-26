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MOTOR TÉRMICO A COMBUSTÃO

Novo Honda HR-V tem sistema híbrido autorecarregável; confira valores

Saiba tudo sobre o novo SUV híbrido da marca japonesa

Jair Mendonça Jr
Por
Honda HR-V eHEV
Honda HR-V eHEV - Foto: Divulgação Honda

O Honda HR-V e:HEV expande o portfólio de veículos eletrificados da marca japonesa no mercado automotivo. O modelo adota um sistema híbrido autorecarregável que prioriza a eficiência energética e o funcionamento majoritário por motores elétricos.

Sistema de propulsão e mecânica

Honda HR-V eHEV
Honda HR-V eHEV - Foto: Divulgação Honda

O conjunto mecânico do Honda HR-V e:HEV integra um motor térmico a combustão e unidades elétricas de tração.

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  • Motor a combustão: 1.5 litros i-VTEC de quatro cilindros, operando em ciclo Atkinson.
  • Motor elétrico principal: responsável pela tração das rodas na maior parte dos ciclos urbanos e rodoviários.
  • Potência combinada: 131 cavalos.
  • Torque máximo: 25,5 kgfm.
  • Transmissão: Sistema e-CVT de relação fixa, sem trocas de marcha tradicionais.
  • Bateria: Íons de lítio posicionada sob o assoalho para preservar o espaço interno e o volume do porta-malas.

O diferencial

O funcionamento difere dos híbridos tradicionais porque o motor a gasolina atua primordialmente como gerador de eletricidade para alimentar o propulsor elétrico ou carregar o acumulador.

Apenas em velocidades de cruzeiro rodoviário o motor térmico conecta-se diretamente às rodas por meio de uma embreagem de acoplamento direto.

Tecnologias e segurança (Honda Sensing)

O pacote de assistência à condução Honda Sensing integra os seguintes itens de série:

  • Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com função stop and go.
  • Sistema de frenagem para mitigação de colisão (CMBS).
  • Sistema de assistência para permanência em faixa (LKAS).
  • Sistema de mitigação de evasão de pista (RDM).
  • Ajuste automático de faróis altos (AHB).
  • Câmera de ponto cego LaneWatch (ou retrovisores com radar dependendo do mercado).

Principais concorrentes no mercado

O Honda HR-V e:HEV disputa espaço no mercado de SUVs eletrificados e modelos de topo com os seguintes concorrentes:

  • Toyota Corolla Cross Hybrid: utiliza motor 1.8 aspirado associado a dois motores elétricos, totalizando 122 cavalos, com foco em mercado nacional consolidado.
  • GWM Haval H6 HEV: oferece motorização híbrida completa com potências superiores a 240 cavalos e dimensões de SUV médio.
  • BYD Song Pro: SUV híbrido plug-in (PHEV) com autonomia estendida em modo exclusivamente elétrico e preço competitivo.
  • Nissan Kicks e-Power: emprega tecnologia equivalente de propulsão elétrica tracionada por gerador a combustão, posicionado na mesma faixa de mercado.

Consumo e autonomia

Os testes padronizados de eficiência energética indicam marcas de consumo urbano superiores a 18 km/litro com gasolina, reduzindo as emissões de dióxido de carbono e ampliando a autonomia total para patamares acima de 800 quilômetros com um único tanque de combustível.

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