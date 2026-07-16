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Linha 2026 do Corolla Cross XRE tem desconto de mais de R$ 17 mil

Queda no preço da linha deste ano acontece por conta da chegada da linha 2027

Gustavo Nascimento
Por
Corolla Cross XRE 2026
Corolla Cross XRE 2026 - Foto: Divulgação

A Toyota começou a dar descontos nas vendas do Corolla Cross XRE, modelo que pode ficar até R$ 17.530 mais barato. Isso porque a fabricante japonesa acabou de receber a linha 2027 no Brasil com mudanças e precisará queimar o estoque da linha 2026.

Normalmente vendido por R$ 197.120 na linha 2027, o Corolla Cross XRE 2026 aparece na campanha da Toyota por R$ 179.590. O SUV médio passa a custar pouco mais que a variante topo de linha do Yaris Cross somente a combustão, a XRX de R$ 178.990.

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Além disso, o Corolla Cross fica mais barato que a versão topo Hybrid do Yaris Cross, de R$ 189.990

O que muda da linha 2026 para a 2027?

A linha 2027 do Corolla Cross recebeu leves mudanças, como o reposicionamento da gama, uma nova configuração GR Sport, além de uma atualização do interior do SUV.

O Corolla Cross XRE utiliza o já conhecido motor 2.0 Dynamic Force com injeções direta e indireta de combustível. O conjunto entrega 167/175 cv e 20,8/21,3 kgfm de torque. Toda essa força chega às rodas dianteiras por meio do câmbio CVT, que simula dez marchas.

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Segundo o Inmetro, o Corolla Cross XRE registra 11,5 km/l na cidade e 13,1 km/l na estrada quando abastecido com gasolina. Com etanol, as médias ficam em 7,9 km/l no ciclo urbano e 9,2 km/l no rodoviário.

O SUV mede 4,46 metros de comprimento, possui 2,64 m de entre-eixos e oferece 440 litros de porta-malas.

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Tags

Corolla Cross descontos linha 2027 SUV Toyota

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