Festival pode trazer mais de 20 motos novas ao Brasil; confira os modelos

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O mercado de motocicletas brasileiro deve entrar em uma nova fase de lançamentos nas próximas semanas. Com a proximidade do Festival Interlagos 2026, fabricantes já se preparam para apresentar novidades que podem movimentar diferentes segmentos, das motos compactas às aventureiras de alta cilindrada.

A expectativa é que mais de 20 modelos sejam apresentados ou confirmados durante o evento, que deve concentrar boa parte das principais estreias do segundo semestre no país.

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Entre as marcas que devem chamar atenção estão Honda, Yamaha, KTM, Kawasaki, Suzuki, Royal Enfield e Voge, com modelos voltados para diferentes perfis de motociclistas.

Confira o checklist das principais novidades esperadas:

Honda: três grandes estreias

A Honda deve chegar forte ao Festival Interlagos com três modelos já aguardados pelo público brasileiro:

CB1000 Hornet



Nova opção da marca no segmento naked de alta cilindrada.

Hornet 750 E-Clutch

Modelo equipado com a tecnologia E-Clutch.

XL750 Transalp E-Clutch

Aventureira que também deve receber o sistema de troca de marchas sem necessidade de acionar a embreagem em diversas situações.

A tecnologia E-Clutch é uma das principais apostas da fabricante para as novas motos.

Yamaha aposta em motos para viagens e trilhas

A Yamaha também prepara novidades para ampliar sua presença em segmentos estratégicos.

Modelos esperados:

Tracer 7 - Crossover equipada com o motor bicilíndrico CP2.

Nova Crosser - Deve receber mudanças visuais e melhorias para continuar competitiva entre as motos trail de baixa cilindrada.

KTM amplia linha aventureira no Brasil

Após a confirmação da parceria com a Bajaj, a KTM deve apresentar duas motos importantes para o mercado nacional.

Novidades aguardadas:

390 Adventure

790 Adventure

A maior expectativa fica sobre a 790 Adventure, que chega para disputar espaço entre as aventureiras médias, categoria que já conta com modelos como Yamaha Ténéré 700 e Honda NX 500.

Kawasaki prepara reforço no segmento trail

A Kawasaki também aparece entre as fabricantes que podem revelar novidades durante o evento.

Os modelos mais aguardados são:

KLX 230

KLE 500

A chegada das motos reforçaria a participação da marca no segmento off-road e aventureiro, que vem ganhando espaço entre os consumidores brasileiros.

Suzuki pode voltar ao segmento crossover

A Suzuki deve apresentar duas novas opções para ampliar sua linha no país:

GSX-8T

GSX-8GX

Entre elas, a GSX-8GX aparece como uma das mais esperadas, principalmente pelo foco em viagens e uso misto.

Royal Enfield aposta no estilo clássico

A fabricante britânica deve apresentar a Goan 350, modelo inspirado nas motocicletas custom retrô produzidas em Goa, na Índia.

A novidade será baseada na Classic 350 e deve ampliar ainda mais a família de motos clássicas da marca.

Voge prepara uma grande ofensiva

Entre todas as fabricantes esperadas no Festival Interlagos, a Voge pode ser uma das marcas com maior número de novidades.

A lista inclui:

Voge 525

Voge 900

SR3

SR4

Um modelo ainda mantido em segredo

Caso todas sejam confirmadas, a apresentação pode representar uma das maiores movimentações da marca desde sua chegada ao Brasil.

Outras motos que podem aparecer no evento

Além das principais fabricantes, outros modelos também estão entre os mais aguardados:

BMW F 450 GS

Triumph Thruxton/Tracker 400 (nome ainda não confirmado oficialmente)

SBM SRT 550

Quando chegam ao Brasil e quanto podem custar?

Até o momento, os preços oficiais dos modelos ainda não foram divulgados para todos os lançamentos.

A expectativa é que os valores sejam anunciados pelas fabricantes durante o Festival Interlagos ou próximo ao início das vendas no mercado brasileiro.

Os preços devem variar de acordo com a categoria:

modelos de baixa cilindrada: faixa mais acessível;

motos médias aventureiras e crossovers: segmento intermediário;

big trails e nakeds de alta cilindrada: valores superiores.

Festival Interlagos pode ser o maior evento de lançamentos de motos do ano

Com mais de 20 possíveis novidades, o Festival Interlagos 2026 tem potencial para se tornar o principal momento de renovação do mercado brasileiro de motocicletas.

A lista reúne modelos urbanos, esportivos, aventureiros e clássicos, mostrando uma disputa cada vez maior das fabricantes por espaço entre diferentes públicos no país.