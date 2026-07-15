Honda confirma retorno de modelo protagonizado por Ayrton Senna ao Brasil

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A Honda revelou que o modelo esportivo híbrido, o Prelude, irá estrear oficialmente no Brasil durante o Festival de Interlagos, que acontece entre os dias 27 e 30 de agosto. A chegada do modelo foi confirmada durante a edição de 2025 do Salão do Automóvel.

O modelo chega ao mercado brasileiro para disputar com outros modelos japoneses esportivos, como o GR Yaris, que já é comercializado pelo preço de R$ 354.990.

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Porém, a Honda leva uma estratégia diferente: em vez de apostar em motores turbo e grandes números, o cupê utiliza uma combinação eletrificada com uma proposta mais voltada à satisfação no uso cotidiano.

Veja o novo Prelude 2026

O Honda Prelude 2026 chegará ao Brasil com uma combinação de um motor 2.0 aspirado a gasolina, com injeção direta e ciclo Atkinson, e duas unidades elétricas. Uma delas, ligada diretamente à tração, e outra funcionando principalmente como um gerador.

No total, o conjunto gera 203 cv de potência combinada e 32,1 kgfm de torque máximo para o sistema completo.

Honda Prelude - Foto: Divulgação | Honda

Ou seja, o motor elétrico movimenta o carro durante uma grande parte do tempo, enquanto o movido a gasolina aparece para gerar mais força à bateria ou, em certos momentos, se conectar às rodas para ajudar na entrega de força.

Na configuração europeia, o modelo entrega uma aceleração de 0 a 100 km/h em 8,2 segundos e alcança 188 km/h.

Honda Prelude - Foto: Divulgação | Honda

Vale ressaltar que a Honda não confirmou se vai seguir com esses mesmos números para a versão que chegará ao Brasil.

O sistema híbrido do Prelude não usa um câmbio automático convencional com várias relações. Na verdade, temos um sistema chamado Honda S+ Shift, que simula uma transmissão de oito marchas.

Aparência interna do Prelude

Internamente, o modelo apresenta várias semelhanças com o Civic, visto que utilizam a mesma plataforma.

Com isso, o cupê apresenta um painel digital de 10,2 e a central multimídia de 9 polegadas, que oferece Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Honda Prelude - Foto: Divulgação | Honda

Nos mercados internacionais, o cupê ainda traz:

Sistema de áudio Bose com oito alto-falantes;

Carregador por indução;

Navegação integrada;

Sistema de frenagem automática de emergência;

Piloto automático;

Alerta de tráfego traseiro cruzado;

Sensor de ponto cego.

Preço

Por mais que a montadora japonesa tenha liberado diversos detalhes sobre o Prelude, seu preço ainda não foi revelado.

Prelude já foi vendido no Brasil

Apesar de o modelo parecer uma novidade, o Prelude já passou pelas terras brasileiras no passado. A Honda começou a importar os modelos no início dos anos 1990 e trouxe a quarta geração do cupê ao país.

Na época, a fabricante japonesa construiu grande parte de sua imagem em torno da tecnologia, esportividade e das conquistas na Fórmula 1.

Honda Prelude antigo - Foto: Divulgação | Honda

Além disso, o principal rosto da campanha promocional do Prelude na época foi Ayrton Senna, que aproximou ainda mais o carro ao público brasileiro.

A Honda encerrou a produção mundial no início dos anos 2000, após cinco gerações, e deixou o nome guardado por mais de duas décadas.

Agora, a sexta geração recupera a proposta de cupê 2+2, com um sistema híbrido e:HEV, como vemos no Civic, Accord e CR-V, mas, claro, com um acervo próprio.