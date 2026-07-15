Inspirado em europeu, novo Fiat Argo X chega ao Brasil para desafiar o Polo

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A Fiat vem investindo fortemente para celebrar seus 50 anos de atuação no Brasil. Além do anúncio de séries especiais recém-lançadas para Toro e Fastback, a montadora ainda prepara a nova geração do Argo.

O projeto, conhecido internamente como F1H, está em fase final de desenvolvimento e deve chegar ao mercado brasileiro nos próximos meses com um nome exclusivo. De acordo com o site Auto Segredos, o novo modelo será nomeado como “Argo X”.

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O sobrenome foi escolhido propositalmente para diferenciar o novo modelo da antiga geração, visto que ela seguirá sendo produzida, nas versões mais básicas, como “Argo Urban”.

Modelo chega para disputar mercado com modelos renomados

Ao desembarcar no Brasil, o Argo X terá a missão de disputar o mercado de “carros de passeio” e tentar desbancar o renomado Volkswagen Polo.

Além do carro alemão, o modelo italiano enfrentará rivais como:

Chevrolet Onix;

Hyundai HB20;

Hyundai i20.

Fiat Argo X e Panda

O design do Argo X será fortemente inspirado nas linhas do Grande Panda, modelo da Fiat vendido na Europa, inclusive mantendo o mesmo estilo de SUV do exemplar anterior.

Mesmo sendo inspirado no Panda, o Argo X terá alguns pontos diferentes do modelo europeu, como a perda do nome estampado em baixo relevo na base das portas, adotando linhas laterais mais limpas e com estilo mais convencional.

Fiat Panda, modelo que vai inspirar o Argo X - Foto: Divulgação | Fiat

Além disso, ele promete ser diferenciado pelo desenho das rodas, calotas e pelos emblemas na carroceria.

Já nas medidas, o Argo X deve apresentar as mesmas do Grande Panda, ou seja:

4 metros de comprimento;

1,73 m de largura;

1,60 m de altura;

2,54 m de entre-eixos;

Porta-malas de 315 litros.

A plataforma Smart Car será a mesma de outros carros da Stellantis e usada pela primeira vez em um Fiat nacional.

Motorização

Abaixo do capô, o novo Argo X terá uma motorização já conhecida no grupo Stellantis.

As versões de entrada serão equipadas com motores 1.0 Firefly aspirado flex de três cilindros e seis válvulas, que rendem 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque. Neste exemplar, o câmbio sempre será manual de cinco marchas.

Fiat Panda, modelo que vai inspirar o Argo X - Foto: Divulgação | Fiat

Já as versões mais caras terão o conjunto T200 Hybrid, híbrido leve (MHEV) de 12 Volts, de Pulse e Fastback, além dos Peugeot 208 e 2008.

Neste caso, o motor será um 1.0 GSE turbo flex de três cilindros, 12 válvulas e injeção direta, que se alia a um sistema elétrico de baixa tensão que substitui alternador e motor de arranque.

Lançamento

O lançamento do Argo X é aguardado para os próximos meses e será um dos mais importantes da Fiat no Brasil em 2026. Sua produção será concentrada em Betim, em Minas Gerais.