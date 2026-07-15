NOVIDADE
Pneu que não fura e roda sem ar começa a ser testado nas ruas
Tecnologia garante eliminar a necsssidade de calibragem
A necessidade de calibrar constantemente os pneus dos carros está com os dias contados. A Bridgestone testou seu novo pneu, que roda sem ar e não fura, nas ruas de Higashiomi, no Japão, nesta semana.
A novidade foi equipada em uma pequena frota de veículos elétricos e autônomos, que normalmente são usados para o transporte de idosos na província. Com rotas pré-definidas e controladas, eles transitaram pelas pistas com velocidade máxima de 20 km/h, limite estabelecido pelos fabricantes.
Caso os testes apresentem resultados positivos, os pneus serão utilizados em veículos com condições reais, com velocidades acima da média pré estabelecida anteriormente.
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Do que é feito o pneu?
Sem ar, os pneus são sustentados pela tecnologia AirFree. Ela substitui a tradicional pressão do ar por raios estruturais feitos de resina termoplástica reciclável, que possuem a função direta de absorver os impactos do carro no dia a dia e sustentar o peso do veículo.
De acordo com a Bridgestone, os pneus também utilizam uma banda de rodagem de borracha e raios azuis, que podem ser reciclados e transformados em outros objetos após o fim de sua vida útil.