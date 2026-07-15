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Nova scooter aventureira estreia no Brasil; veja versões, equipamentos e previsão de preço
Modelo aposta em visual aventureiro e pacote tecnológico para disputar o segmento
A Zontes ampliou sua linha de scooters no mercado brasileiro com a chegada da nova 368G, modelo que aposta em um visual inspirado nas motocicletas aventureiras e em um pacote tecnológico robusto para disputar espaço no segmento de média cilindrada. O lançamento chega às concessionárias com preço sugerido de R$ 45.800 (sem frete) e passa a integrar a gama da fabricante ao lado da 350E.
Voltada para quem busca uma scooter capaz de enfrentar tanto o trânsito urbano quanto pisos irregulares, a 368G combina rodas raiadas com pneus sem câmara, maior distância em relação ao solo e um conjunto de recursos eletrônicos pouco comum entre as concorrentes da categoria.
Destaques da Zontes 368G
- Motor monocilíndrico de 367,6 cm³ com 39 cv de potência;
- Transmissão automática CVT;
- Painel TFT colorido de 8 polegadas com conectividade;
- Câmeras integradas na dianteira e na traseira;
- Controle de tração e acelerador eletrônico (Ride by Wire);
- Três modos de pilotagem;
- Piloto automático (Cruise Control);
- Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS);
- Chave presencial (Keyless);
- Espaço para dois capacetes fechados sob o banco;
- Seis entradas USB, entre USB-A e USB-C.
Motor recebeu atualizações
A scooter utiliza um propulsor monocilíndrico de 367,6 cm³, com refrigeração líquida e injeção eletrônica, capaz de desenvolver 39 cv a 7.500 rpm e 4,0 kgfm de torque a 6.000 rpm. A transmissão é automática do tipo CVT.
Segundo a fabricante, o motor deriva da família 350, mas recebeu nova calibração, redução de peso, curva de torque revisada e outras melhorias para aumentar o desempenho e a eficiência. As revisões periódicas estão previstas para ocorrer a cada 6 mil quilômetros.
Suspensão e ciclística
A 368G utiliza um chassi em aço e suspensão dianteira invertida da Marzocchi, com regulagens de compressão e retorno. Na traseira, o conjunto conta com dois amortecedores hidráulicos ajustáveis na pré-carga.
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Os freios são a disco nas duas rodas com sistema ABS. A roda traseira permite desativar o ABS em situações de baixa aderência, recurso pensado para ampliar a versatilidade do modelo.
Tecnologia é um dos principais atrativos
O pacote eletrônico reúne acelerador eletrônico, controle de tração, três modos de pilotagem, piloto automático, monitoramento da pressão dos pneus e sistema de chave presencial.
O painel TFT de 8 polegadas oferece quatro layouts de exibição e pode ser conectado ao aplicativo Zontes Smart, permitindo acesso a diferentes funções da scooter.
Outro diferencial são as câmeras instaladas na parte dianteira e traseira, responsáveis por registrar os deslocamentos durante a pilotagem.
A lista de equipamentos também inclui iluminação totalmente em LED, faróis auxiliares de fábrica, bolha com regulagem de altura, guidão ajustável, porta-luvas e abertura eletrônica dos compartimentos.
Praticidade para o dia a dia
Pensando no uso cotidiano, a Zontes equipou a 368G com compartimento sob o banco capaz de acomodar dois capacetes fechados.
Outro destaque é a oferta de seis portas USB — três USB-A e três USB-C — distribuídas entre o painel, o espaço sob o assento e o porta-luvas.
Dimensões
A scooter mede 2.230 mm de comprimento, 925 mm de largura e 1.470 mm de altura, com entre-eixos de 1.560 mm.
O vão livre do solo é de 180 mm, enquanto o tanque de combustível comporta 17,5 litros. O peso seco informado pela fabricante é de 191 kg.
As rodas utilizam pneus tubeless nas medidas 110/70 R17 na dianteira e 150/70 R14 na traseira.
Versões e cores
No lançamento para o mercado brasileiro, a Zontes disponibiliza apenas a 368G em uma configuração mecânica.
Cores disponíveis:
- Marrom;
- Verde;
- Branca;
- Prata.
Preço no Brasil
A nova Zontes 368G chega ao mercado brasileiro com preço público sugerido de R$ 45.800, sem incluir o valor do frete.
Motor: monocilíndrico, 367,6 cm³, refrigerado a líquido
Potência: 39 cv a 7.500 rpm
Torque: 4,0 kgfm a 6.000 rpm
Transmissão: automática CVT
Suspensão dianteira: Marzocchi invertida com ajustes de compressão e retorno
Suspensão traseira: dois amortecedores hidráulicos com regulagem de pré-carga
Freios: discos nas duas rodas com ABS (ABS traseiro pode ser desativado)
Rodas: raiadas com pneus sem câmara (tubeless)
Pneus:
- Dianteiro: 110/70 R17
- Traseiro: 150/70 R14
Tanque de combustível: 17,5 litros
Peso seco: 191 kg
Vão livre do solo: 180 mm
Painel: TFT colorido de 8 polegadas com conectividade ao aplicativo Zontes Smart
Tecnologias: controle de tração, acelerador eletrônico (Ride by Wire), três modos de pilotagem, piloto automático, TPMS, chave presencial e câmeras dianteira e traseira
Preço: R$ 45.800 (sem frete)