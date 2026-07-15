Nova scooter aventureira estreia no Brasil; veja versões, equipamentos e previsão de preço

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A Zontes ampliou sua linha de scooters no mercado brasileiro com a chegada da nova 368G, modelo que aposta em um visual inspirado nas motocicletas aventureiras e em um pacote tecnológico robusto para disputar espaço no segmento de média cilindrada. O lançamento chega às concessionárias com preço sugerido de R$ 45.800 (sem frete) e passa a integrar a gama da fabricante ao lado da 350E.

Voltada para quem busca uma scooter capaz de enfrentar tanto o trânsito urbano quanto pisos irregulares, a 368G combina rodas raiadas com pneus sem câmara, maior distância em relação ao solo e um conjunto de recursos eletrônicos pouco comum entre as concorrentes da categoria.

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Destaques da Zontes 368G

Motor monocilíndrico de 367,6 cm³ com 39 cv de potência;

Transmissão automática CVT;

Painel TFT colorido de 8 polegadas com conectividade;

Câmeras integradas na dianteira e na traseira;

Controle de tração e acelerador eletrônico (Ride by Wire);

Três modos de pilotagem;

Piloto automático (Cruise Control);

Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS);

Chave presencial (Keyless);

Espaço para dois capacetes fechados sob o banco;

Seis entradas USB, entre USB-A e USB-C.

Motor recebeu atualizações

A scooter utiliza um propulsor monocilíndrico de 367,6 cm³, com refrigeração líquida e injeção eletrônica, capaz de desenvolver 39 cv a 7.500 rpm e 4,0 kgfm de torque a 6.000 rpm. A transmissão é automática do tipo CVT.

Segundo a fabricante, o motor deriva da família 350, mas recebeu nova calibração, redução de peso, curva de torque revisada e outras melhorias para aumentar o desempenho e a eficiência. As revisões periódicas estão previstas para ocorrer a cada 6 mil quilômetros.

Suspensão e ciclística

A 368G utiliza um chassi em aço e suspensão dianteira invertida da Marzocchi, com regulagens de compressão e retorno. Na traseira, o conjunto conta com dois amortecedores hidráulicos ajustáveis na pré-carga.

Os freios são a disco nas duas rodas com sistema ABS. A roda traseira permite desativar o ABS em situações de baixa aderência, recurso pensado para ampliar a versatilidade do modelo.

Tecnologia é um dos principais atrativos

O pacote eletrônico reúne acelerador eletrônico, controle de tração, três modos de pilotagem, piloto automático, monitoramento da pressão dos pneus e sistema de chave presencial.

O painel TFT de 8 polegadas oferece quatro layouts de exibição e pode ser conectado ao aplicativo Zontes Smart, permitindo acesso a diferentes funções da scooter.

Outro diferencial são as câmeras instaladas na parte dianteira e traseira, responsáveis por registrar os deslocamentos durante a pilotagem.

A lista de equipamentos também inclui iluminação totalmente em LED, faróis auxiliares de fábrica, bolha com regulagem de altura, guidão ajustável, porta-luvas e abertura eletrônica dos compartimentos.

Praticidade para o dia a dia

Pensando no uso cotidiano, a Zontes equipou a 368G com compartimento sob o banco capaz de acomodar dois capacetes fechados.

Outro destaque é a oferta de seis portas USB — três USB-A e três USB-C — distribuídas entre o painel, o espaço sob o assento e o porta-luvas.

Dimensões

A scooter mede 2.230 mm de comprimento, 925 mm de largura e 1.470 mm de altura, com entre-eixos de 1.560 mm.

O vão livre do solo é de 180 mm, enquanto o tanque de combustível comporta 17,5 litros. O peso seco informado pela fabricante é de 191 kg.

As rodas utilizam pneus tubeless nas medidas 110/70 R17 na dianteira e 150/70 R14 na traseira.

Versões e cores

No lançamento para o mercado brasileiro, a Zontes disponibiliza apenas a 368G em uma configuração mecânica.

Cores disponíveis:

Marrom;

Verde;

Branca;

Prata.

Preço no Brasil

A nova Zontes 368G chega ao mercado brasileiro com preço público sugerido de R$ 45.800, sem incluir o valor do frete.

Motor: monocilíndrico, 367,6 cm³, refrigerado a líquido

Potência: 39 cv a 7.500 rpm

Torque: 4,0 kgfm a 6.000 rpm

Transmissão: automática CVT

Suspensão dianteira: Marzocchi invertida com ajustes de compressão e retorno

Suspensão traseira: dois amortecedores hidráulicos com regulagem de pré-carga

Freios: discos nas duas rodas com ABS (ABS traseiro pode ser desativado)

Rodas: raiadas com pneus sem câmara (tubeless)

Pneus:

Dianteiro: 110/70 R17

Traseiro: 150/70 R14

Tanque de combustível: 17,5 litros

Peso seco: 191 kg

Vão livre do solo: 180 mm

Painel: TFT colorido de 8 polegadas com conectividade ao aplicativo Zontes Smart

Tecnologias: controle de tração, acelerador eletrônico (Ride by Wire), três modos de pilotagem, piloto automático, TPMS, chave presencial e câmeras dianteira e traseira

Preço: R$ 45.800 (sem frete)