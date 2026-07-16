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NOVIDADE NO BRASIL

SUV elétrico da Volkswagen promete porte do T-Cross e preço competitivo

ID.Cross começa a aparecer no horizonte do mercado brasileiro como novo queridinho da marca

Rafael Tiago
Por
ID.Cross está confirmado para desembarcar no Brasil
ID.Cross está confirmado para desembarcar no Brasil - Foto: Volkswagen AG / Divulgação

A ofensiva elétrica da Volkswagen no mercado brasileiro está prestes a ganhar o seu capítulo mais importante. A montadora alemã prepara o terreno para trazer ao país o inédito ID.Cross, modelo que já vem sendo carinhosamente apelidado nos bastidores como o "T-Cross elétrico".

O crossover compacto une o porte robusto do SUV mais vendido do Brasil com a moderna tecnologia de emissão zero de carbono desenvolvida para a família de veículos elétricos ID.

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Com a missão de frear o domínio de montadoras chinesas como BYD e GWM, o novo utilitário esportivo promete entregar excelente custo-benefício e alto nível de conforto para o uso urbano diário.

Construído sobre a plataforma modular elétrica MEB Entry, o SUV compacto foca em eficiência urbana e aproveitamento inteligente de espaço interno graças ao entre-eixos alongado.

Confira as principais especificações técnicas projetadas para o modelo:

  • Autonomia estimada: expectativa de rodar até 450 km no ciclo WLTP com uma única carga;
  • Capacidade de bateria: conjunto de baterias de íon-lítio posicionado sob o assoalho com capacidade entre 38 kWh e 56 kWh;
  • Potência do motor: propulsor elétrico montado no eixo dianteiro entregando cerca de 226 cv de potência;
  • Carga rápida: capacidade de recuperar de 10% a 80% da bateria em apenas 20 minutos usando carregadores rápidos de corrente contínua (DC).

Por dentro, o ID.Cross se destaca pela cabine minimalista dominada por uma grande tela central multimídia flutuante de 12,9 polegadas e comandos por voz avançados integrados com Inteligência Artificial.

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Chega de ID.Cross ao Brasil depende de plano estratégico global

O desembarque do novo modelo no Brasil faz parte de um plano estratégico global da Volkswagen para popularizar sua linha eletrificada em mercados emergentes de grande volume.

No mercado nacional, o SUV compacto terá a missão de concorrer diretamente em uma faixa de preço bastante competitiva, desafiando modelos consolidados como o BYD Yuan Plus e o GWM Ora 03.

Embora o preço de lançamento oficial para o Brasil ainda não tenha sido definido, analistas do setor automotivo estimam que a novidade se posicione na faixa dos R$ 200 mil, funcionando como a porta de entrada para a tecnologia elétrica da marca alemã.

Confira dos detalhes do SUV elétrico da Wolks

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