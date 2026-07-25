Ford e Geely se unem para fabricar veículos com tecnologia de ponta

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A montadora Ford e a fabricante Geely estabelecem acordo para produção de veículos de utilidade em território da Europa. A unidade fabril situada na Espanha assume a fabricação dos modelos enquanto equipes de engenharia aplicam plataformas de marcas parceiras.

O dirigente Jim Baumbick coordena a divisão regional da companhia norte-americana. As diretrizes corporativas determinam desenvolvimento próprio de carrocerias e identidade visual distinta para cada linha de produtos.

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Sobre o projeto

O cronograma industrial contempla dois projetos baseados em arquiteturas da Geely. O primeiro projeto utiliza a base estrutural do modelo EX5 para suceder a linha Kuga. O segundo projeto ocupa o segmento do modelo EcoSport.

A estratégia comercial inclui a adaptação do veículo Bronco mediante o uso de sistemas de eletricidade e hibridização fornecidos pela marca da Ásia. A plataforma EX2 serve de estudo para viabilizar compactos equivalentes às linhas Ka e Fiesta.

A corporação mantém alianças com grupos como Renault e Volkswagen para eletrificação de frotas no mercado da Europa.

Previsão de lançamento

A operação conjunta e o funcionamento da nova estrutura industrial começam a valer no primeiro semestre de 2027, com os primeiros veículos saindo oficialmente das linhas de montagem a partir de 2028.

Valores e versões

Como os modelos derivados da parceria e os compactos da Geely (como o EX2/E2) são voltados primariamente para o mercado europeu, os preços anunciados por importadores na Europa iniciam na faixa promocional de 19.900 euros para versões de entrada, variando até cerca de 25.000 euros nas versões mais completas.

Valores oficiais específicos para os SUVs desenvolvidos em conjunto com a Ford ainda serão detalhadas próximo à data de estreia comercial.