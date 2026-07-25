Honda Civic Type R EP3: o clássico que virou febre entre entusiastas

Siga o A TARDE no Google

O Honda Civic Type R (geração EP3) — lançado originalmente no início dos anos 2000 — carrega uma das silhuetas mais peculiares da história dos hot hatches. Mesmo após 26 anos, o hatch clássico segue em alta no mercado automotivo.

Por que o EP3 virou febre entre os entusiastas?

Honda Civic Type R - Foto: Divulgação AutoCar

Diferente dos esportivos modernos entupidos de telas e modos de condução eletrônicos, o EP3 exige trabalho braçal e conexão com o volante, o que deixa o veículo raiz, para quem gosta.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quanto custa ter um ícone desses hoje?

Como não é um carro novo — mas sim um clássico moderno muito cobiçado no mercado de usados —, os valores variam dependendo do estado de conservação e do país de importação.

No mercado internacional e europeu, unidades bem conservadas do EP3 costumam ser encontradas na faixa de £5.000 a £13.000 (aproximadamente R$ 35.000 a R$ 90.000 em conversão direta, sem contar taxas de importação e frete para o Brasil).

Para efeito de comparação com os modelos Type R modernos vendidos no Brasil (que ultrapassam facilmente os R$ 350.000), o EP3 representa o ápice da pureza mecânica analógica por uma fração do preço — provando que chassi afiado, tração dianteira exemplar e aspiração natural nunca sairão de moda.