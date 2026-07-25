Kia Stonic 2026 ganha novo visual, motor turbo e chega em dezembro

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A Kia Motors anunciou as atualizações para o Kia Stonic 2026. O SUV compacto passou por mudanças estéticas, recebeu atualizações no interior e incorporou novas tecnologias de assistência à condução e conectividade. O lançamento comercial está programado para dezembro.

Design externo e novas opções de cores

O utilitário esportivo adota elementos visuais inspirados na filosofia de design "Opposites United". A dianteira incorpora a assinatura luminosa "Star Map", além de um para-choque frontal redesenhado e entrada de ar inferior modificada. Na parte traseira, o modelo apresenta novas lanternas, para-choque revisado e tampa do porta-malas modificada.

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A gama de rodas de liga leve foi atualizada com opções de 16 polegadas e de 17 polegadas, sendo esta última exclusiva da configuração esportiva GT Line. O catálogo de carroceria ganha duas tonalidades inéditas: Adventurous Green e Yacht Blue.

Interior, conectividade e painel

A cabine recebeu alterações estruturais e tecnológicas. O painel integra duas telas de 12,3 polegadas para o agrupamento de instrumentos e o sistema de entretenimento. Os comandos do sistema de climatização utilizam a interface Multimode Touch Display, que alterna funções entre o ar-condicionado e menus digitais.

O console central foi reprojetado para abrigar um carregador de smartphone por indução. O modelo também passa a contar com chave digital integrada a dispositivos móveis, eliminando o uso de chaves físicas convencionais. O volante e o seletor de marchas receberam novos desenhos.

Segurança e assistências à condução (ADAS)

O pacote de segurança ativa e assistências ao motorista inclui:

Frenagem autônoma de emergência;

Monitoramento de ponto cego com alerta de saída segura (Safe Exit Warning);

Controle de cruzeiro adaptativo vinculado ao sistema de navegação;

Assistente de centralização na faixa (Lane Following Assist);

Assistente de condução em rodovias (Highway Driving Assist).

Especificações mecânicas

Sob o capô, o SUV mantém o motor 1.0 T-GDi (turbo de três cilindros). O propulsor é disponibilizado em versões a gasolina de 100 cv e em configurações híbridas leves (mild-hybrid) de 115 cv.

O conjunto de transmissão varia entre a caixa manual de seis velocidades e a automática de dupla embreagem (DCT) de sete marchas, conforme a versão selecionada.

Disponibilidade e lançamento

A montadora sul-coreana confirmou o lançamento do Kia Stonic 2026 para dezembro. Os preços oficiais para o mercado português ainda não foram divulgados pela fabricante.