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HATCHBACK COMPACTO

Renault Clio ganha visual esportivo e versão híbrida; confira detalhes

Hatch compacto recebe alterações estruturais, cabine digitalizada e motorização eletrificada

Jair Mendonça Jr
Por
Novo Renault Clio
Novo Renault Clio - Foto: Divulgação Renault

A Renault apresentou uma atualização para a linha do Clio. O hatchback compacto recebeu alterações estruturais na carroceria, modificações na cabine e novas opções de motorização voltadas à eficiência energética.

Design externo e aerodinâmica do novo Renault Clio

Renault Clio
Renault Clio - Foto: Divulgação Renault

A carroceria apresenta vincos pronunciados e superfícies remodeladas. A linha do teto apresenta caimento acentuado em direção à traseira. O conjunto ótico dianteiro utiliza tecnologia LED com nova assinatura luminosa diurna.

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Na traseira, o veículo incorpora quatro elementos de lanterna integrados ao para-choque com difusor aerodinâmico.

Interior e conectividade

Interior novo Renault Clio
Interior novo Renault Clio - Foto: Divulgação Renault

O habitáculo adota painel de instrumentos digital configurável e central multimídia com tela vertical sensível ao toque. O sistema possui compatibilidade com os protocolos Apple CarPlay e Android Auto. Os materiais de revestimento interno utilizam superfícies de toque suave e acabamento integrado.

Sistemas de assistência ao condutor

Painel novo Renault Clio
Painel novo Renault Clio - Foto: Divulgação Renault

O pacote tecnológico inclui controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, sistema de reconhecimento de sinalização viária e sensores de auxílio ao estacionamento.

Motorização e eficiência

A gama de motores compreende opções a gasolina, com e sem turbocompressor, além da configuração híbrida.

O sistema híbrido opera com recuperação de energia cinética em ciclos urbanos, dispensando recarga externa em tomada e reduzindo os índices de emissão de dióxido de carbono.

Posicionamento de mercado

Versões novo Renault Clio
Versões novo Renault Clio - Foto: Divulgação Renault

O modelo concorre no segmento de veículos compactos na Europa, disputando mercado com automóveis como Volkswagen Polo, Opel Corsa, Peugeot 208, Toyota Yaris e Hyundai i20. A comercialização ocorre nas concessionárias da marca.

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