Novo Hyundai i20 estreia no Brasil com preço inicial de R$ 99.990

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Hyundai iniciou as vendas do novo Hyundai i20 no mercado brasileiro. Produzido na fábrica de Piracicaba, no interior de São Paulo, o hatch compacto chega com preços entre R$ 99.990 e R$ 139.990, posicionando-se na mesma linha de montagem do HB20 e do Creta.

O modelo é comercializado em seis versões. As configurações iniciais utilizam motorização 1.0 MPI, enquanto as opções superiores incorporam o motor 1.0 turbo (TGDI) recalibrado, que entrega 115 cavalos de potência e 17,5 kgfm de torque.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dimensões e capacidade

Novo Hyundai i20 - Foto: Divulgação Hyundai

Em termos de dimensões, o veículo possui 4,130 metros de comprimento, 1,780 metros de largura, 1,495 metros de altura e 2,580 metros de distância entre eixos. O porta-malas oferece capacidade de 346 litros, expansível para 1.152 litros com o rebatimento dos bancos traseiros.

A paleta de cores inclui branco atlas, preto onix, prata brisk, prata dand, azul sapphire, cinza shadow, cinza silk e a tonalidade cinza lumina.

Tabela de versões e preços

Comfort (1.0 MPI) : R$ 99.990

: R$ 99.990 Limited (1.0 MPI) : R$ 104.990

: R$ 104.990 Limited (1.0 TGDI) : R$ 125.990

: R$ 125.990 X Line (1.0 TGDI) : R$ 128.990

: R$ 128.990 Platinum (1.0 TGDI) : R$ 134.990

: R$ 134.990 Ultimate (1.0 TGDI) : R$ 139.990

Custos de manutenção periódica

Interior novo Hyundai i20 - Foto: Divulgação Hyundai

A montadora divulgou a tabela de valores para as revisões programadas do modelo:

Motor 1.0 MPI

1ª revisão (10 mil km ou 12 meses): R$ 434,00

(10 mil km ou 12 meses): R$ 434,00 2ª revisão (20 mil km ou 24 meses): R$ 774,00

(20 mil km ou 24 meses): R$ 774,00 3ª revisão (30 mil km ou 36 meses): R$ 812,00

(30 mil km ou 36 meses): R$ 812,00 4ª revisão (40 mil km ou 48 meses): R$ 965,00

(40 mil km ou 48 meses): R$ 965,00 5ª revisão (50 mil km ou 60 meses): R$ 774,00

(50 mil km ou 60 meses): R$ 774,00 6ª revisão (60 mil km ou 72 meses): R$ 925,00

Motor 1.0 Turbo GDI