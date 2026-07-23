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PRODUZIDO NO BRASIL

Novo Hyundai i20 estreia no Brasil com preço inicial de R$ 99.990

Confira tabela de preços, versões, motor turbo de 115 cv e custos de revisão do hatch

Jair Mendonça Jr
Por
Novo Hyundai i20
Novo Hyundai i20 - Foto: Divulgação Hyundai

A Hyundai iniciou as vendas do novo Hyundai i20 no mercado brasileiro. Produzido na fábrica de Piracicaba, no interior de São Paulo, o hatch compacto chega com preços entre R$ 99.990 e R$ 139.990, posicionando-se na mesma linha de montagem do HB20 e do Creta.

O modelo é comercializado em seis versões. As configurações iniciais utilizam motorização 1.0 MPI, enquanto as opções superiores incorporam o motor 1.0 turbo (TGDI) recalibrado, que entrega 115 cavalos de potência e 17,5 kgfm de torque.

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Dimensões e capacidade

Novo Hyundai i20
Novo Hyundai i20 - Foto: Divulgação Hyundai

Em termos de dimensões, o veículo possui 4,130 metros de comprimento, 1,780 metros de largura, 1,495 metros de altura e 2,580 metros de distância entre eixos. O porta-malas oferece capacidade de 346 litros, expansível para 1.152 litros com o rebatimento dos bancos traseiros.

A paleta de cores inclui branco atlas, preto onix, prata brisk, prata dand, azul sapphire, cinza shadow, cinza silk e a tonalidade cinza lumina.

Tabela de versões e preços

  • Comfort (1.0 MPI): R$ 99.990
  • Limited (1.0 MPI): R$ 104.990
  • Limited (1.0 TGDI): R$ 125.990
  • X Line (1.0 TGDI): R$ 128.990
  • Platinum (1.0 TGDI): R$ 134.990
  • Ultimate (1.0 TGDI): R$ 139.990

Custos de manutenção periódica

Interior novo Hyundai i20
Interior novo Hyundai i20 - Foto: Divulgação Hyundai

A montadora divulgou a tabela de valores para as revisões programadas do modelo:

Motor 1.0 MPI

  • 1ª revisão (10 mil km ou 12 meses): R$ 434,00
  • 2ª revisão (20 mil km ou 24 meses): R$ 774,00
  • 3ª revisão (30 mil km ou 36 meses): R$ 812,00
  • 4ª revisão (40 mil km ou 48 meses): R$ 965,00
  • 5ª revisão (50 mil km ou 60 meses): R$ 774,00
  • 6ª revisão (60 mil km ou 72 meses): R$ 925,00

Motor 1.0 Turbo GDI

  • 1ª revisão (10 mil km ou 12 meses): R$ 459,00
  • 2ª revisão (20 mil km ou 24 meses): R$ 837,00
  • 3ª revisão (30 mil km ou 36 meses): R$ 837,00
  • 4ª revisão (40 mil km ou 48 meses): R$ 990,00
  • 5ª revisão (50 mil km ou 60 meses): R$ 799,00
  • 6ª revisão (60 mil km ou 72 meses): R$ 950,00

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