PRODUZIDO NO BRASIL
Novo Hyundai i20 estreia no Brasil com preço inicial de R$ 99.990
Confira tabela de preços, versões, motor turbo de 115 cv e custos de revisão do hatch
A Hyundai iniciou as vendas do novo Hyundai i20 no mercado brasileiro. Produzido na fábrica de Piracicaba, no interior de São Paulo, o hatch compacto chega com preços entre R$ 99.990 e R$ 139.990, posicionando-se na mesma linha de montagem do HB20 e do Creta.
O modelo é comercializado em seis versões. As configurações iniciais utilizam motorização 1.0 MPI, enquanto as opções superiores incorporam o motor 1.0 turbo (TGDI) recalibrado, que entrega 115 cavalos de potência e 17,5 kgfm de torque.
Dimensões e capacidade
Em termos de dimensões, o veículo possui 4,130 metros de comprimento, 1,780 metros de largura, 1,495 metros de altura e 2,580 metros de distância entre eixos. O porta-malas oferece capacidade de 346 litros, expansível para 1.152 litros com o rebatimento dos bancos traseiros.
A paleta de cores inclui branco atlas, preto onix, prata brisk, prata dand, azul sapphire, cinza shadow, cinza silk e a tonalidade cinza lumina.
Tabela de versões e preços
- Comfort (1.0 MPI): R$ 99.990
- Limited (1.0 MPI): R$ 104.990
- Limited (1.0 TGDI): R$ 125.990
- X Line (1.0 TGDI): R$ 128.990
- Platinum (1.0 TGDI): R$ 134.990
- Ultimate (1.0 TGDI): R$ 139.990
Custos de manutenção periódica
A montadora divulgou a tabela de valores para as revisões programadas do modelo:
Motor 1.0 MPI
- 1ª revisão (10 mil km ou 12 meses): R$ 434,00
- 2ª revisão (20 mil km ou 24 meses): R$ 774,00
- 3ª revisão (30 mil km ou 36 meses): R$ 812,00
- 4ª revisão (40 mil km ou 48 meses): R$ 965,00
- 5ª revisão (50 mil km ou 60 meses): R$ 774,00
- 6ª revisão (60 mil km ou 72 meses): R$ 925,00
Motor 1.0 Turbo GDI
- 1ª revisão (10 mil km ou 12 meses): R$ 459,00
- 2ª revisão (20 mil km ou 24 meses): R$ 837,00
- 3ª revisão (30 mil km ou 36 meses): R$ 837,00
- 4ª revisão (40 mil km ou 48 meses): R$ 990,00
- 5ª revisão (50 mil km ou 60 meses): R$ 799,00
- 6ª revisão (60 mil km ou 72 meses): R$ 950,00