Novo Peugeot 208: confira o que mudou no visual e nos motores

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A Peugeot atualizou o hatch 208 com alterações no design exterior, novas opções de motorização e ajustes no interior. A reestilização busca manter a competitividade do modelo no segmento de compactos frente a rivais diretos.

Principais alterações no design externo do Peugeot 208

Novo Peugeot 208 - Foto: Divulgação Peugeot

O para-choque foi redesenhado e a grade frontal recebeu novos elementos visuais. A assinatura luminosa conta com os três filetes de LED verticais característicos da identidade visual atual da marca francesa.

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Como opcional em mercados internacionais, a fabricante introduziu uma opção de pintura texturizada de acabamento fosco, desenvolvida ao longo de quatro anos de engenharia.

Opções de motores e desempenho

Na Europa, a linha mecânica passou por revisões:

Motor 1.2 a gasolina : substitui a variante de menor potência nas configurações superiores, entregando 109 cv. O conjunto acoplado a uma transmissão manual de cinco marchas atinge 100 km/h em 9,6 segundos.

: substitui a variante de menor potência nas configurações superiores, entregando 109 cv. O conjunto acoplado a uma transmissão manual de cinco marchas atinge 100 km/h em 9,6 segundos. Motorização diesel : o propulsor 1.6 litros de 118 cv oferece maior autonomia e eficiência de combustível em ciclos combinados de rodagem.

: o propulsor 1.6 litros de 118 cv oferece maior autonomia e eficiência de combustível em ciclos combinados de rodagem. Versão esportiva : a configuração topo de linha batizada de 208 GTI by Peugeot Sport herda especificações técnicas da edição comemorativa anterior, focando em desempenho dinâmico.

Ergonomia e interior

Interior Novo Peugeot 208 - Foto: Divulgação Peugeot

A cabine manteve a arquitetura i-Cockpit. Motoristas de maior estatura relatam limitações na regulagem de altura do banco e na visibilidade do painel de instrumentos posicionado acima do volante de dimensões reduzidas. O sistema multimídia centraliza os comandos de entretenimento e climatização.

No mercado brasileiro

No mercado brasileiro, o modelo reestilizado lançado recentemente utiliza o motor 1.0 turbo de origem Stellantis (T200) associado a câmbio automático tipo CVT, além das versões com motor 1.0 aspirado de entrada.

Faixa de preços

No mercado britânico, os valores iniciais partem de £ 11.695 para as configurações básicas, alcançando até £ 21.995 nas opções completas. No Brasil, os preços variam conforme o pacote de equipamentos e a motorização escolhida.