Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

REESTILIZADO

Novo Peugeot 208: confira o que mudou no visual e nos motores

Conheça as principais mudanças, motorizações e novidades do hatch reestilizado da Peugeot

Jair Mendonça Jr
Por
Novo Peugeot 208
Novo Peugeot 208 - Foto: Divulgação Peugeot

A Peugeot atualizou o hatch 208 com alterações no design exterior, novas opções de motorização e ajustes no interior. A reestilização busca manter a competitividade do modelo no segmento de compactos frente a rivais diretos.

Principais alterações no design externo do Peugeot 208

Novo Peugeot 208
Novo Peugeot 208 - Foto: Divulgação Peugeot

O para-choque foi redesenhado e a grade frontal recebeu novos elementos visuais. A assinatura luminosa conta com os três filetes de LED verticais característicos da identidade visual atual da marca francesa.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Como opcional em mercados internacionais, a fabricante introduziu uma opção de pintura texturizada de acabamento fosco, desenvolvida ao longo de quatro anos de engenharia.

Opções de motores e desempenho

Na Europa, a linha mecânica passou por revisões:

  • Motor 1.2 a gasolina: substitui a variante de menor potência nas configurações superiores, entregando 109 cv. O conjunto acoplado a uma transmissão manual de cinco marchas atinge 100 km/h em 9,6 segundos.
  • Motorização diesel: o propulsor 1.6 litros de 118 cv oferece maior autonomia e eficiência de combustível em ciclos combinados de rodagem.
  • Versão esportiva: a configuração topo de linha batizada de 208 GTI by Peugeot Sport herda especificações técnicas da edição comemorativa anterior, focando em desempenho dinâmico.

Ergonomia e interior

Interior Novo Peugeot 208
Interior Novo Peugeot 208 - Foto: Divulgação Peugeot

A cabine manteve a arquitetura i-Cockpit. Motoristas de maior estatura relatam limitações na regulagem de altura do banco e na visibilidade do painel de instrumentos posicionado acima do volante de dimensões reduzidas. O sistema multimídia centraliza os comandos de entretenimento e climatização.

No mercado brasileiro

No mercado brasileiro, o modelo reestilizado lançado recentemente utiliza o motor 1.0 turbo de origem Stellantis (T200) associado a câmbio automático tipo CVT, além das versões com motor 1.0 aspirado de entrada.

Faixa de preços

No mercado britânico, os valores iniciais partem de £ 11.695 para as configurações básicas, alcançando até £ 21.995 nas opções completas. No Brasil, os preços variam conforme o pacote de equipamentos e a motorização escolhida.

Leia Também:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Leapmotor revela detalhes do novo elétrico rival do Dolphin e MG4
Leapmotor revela detalhes do novo elétrico rival do Dolphin e MG4 imagem

SISTEMA HÍBRIDO

Caoa Chery Tiggo 9 PHEV: autonomia de 1.200 km e ficha técnica
Caoa Chery Tiggo 9 PHEV: autonomia de 1.200 km e ficha técnica imagem

PLATAFORMA E-GMP

Hyundai revela Ioniq 3 compacto elétrico com 490 km de autonomia
Hyundai revela Ioniq 3 compacto elétrico com 490 km de autonomia imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas