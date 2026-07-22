Hyundai revela Ioniq 3 compacto elétrico com 490 km de autonomia

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A Hyundai apresentou o novo Ioniq 3, veículo elétrico voltado para o segmento B global. O modelo utiliza a plataforma E-GMP e adota arquitetura de 400 volts.

O projeto integra a estratégia da fabricante para expandir a frota eletrificada e concorrer no segmento de compactos acessíveis na Europa.

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Motorização e baterias do Ioniq 3

Traseira do novo Hyundai Ioniq 3 - Foto: Divulgação Hyundai

O Ioniq 3 disponibiliza duas opções de conjunto mecânico e capacidade energética:

Versão standard range : bateria de 42,2 kWh combinada com motor de 147 cv e autonomia superior a 335 quilômetros pelo ciclo WLTP.

: bateria de 42,2 kWh combinada com motor de 147 cv e autonomia superior a 335 quilômetros pelo ciclo WLTP. Versão long range : bateria de 61 kWh combinada com motor de 135 cv e autonomia superior a 490 quilômetros pelo ciclo WLTP.

O torque em ambas as configurações atinge 250 Nm. A recarga de 10% a 80% em corrente contínua ocorre em 29 minutos. Em corrente alternada, o suporte alcança 22 kW.

Dimensões e espaço interno do Ioniq 3

Interior do novo Hyundai Ioniq 3 - Foto: Divulgação Hyundai

O veículo mede porte compacto com aerodinâmica otimizada, registrando coeficiente de arrasto de 0,26. A traseira adota o formato Kammback com aerofólio integrado.

O porta-malas principal oferece 322 litros de capacidade. O compartimento inferior Megabox acrescenta 119 litros, totalizando 441 litros de volume útil. O modelo não possui compartimento dianteiro.

Tecnologia e conectividade

O painel central integra telas de 12,9 polegadas ou 14,6 polegadas, dependendo da versão escolhida. O sistema operacional utiliza o software pleos connect, baseado em android automotive.

Disponibilidade

A Hyundai não divulgou a data oficial de lançamento no mercado internacional nem a tabela de preços definitiva. A expectativa de mercado aponta valor inicial abaixo de 30 mil euros na Europa.