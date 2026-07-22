PLATAFORMA E-GMP
Hyundai revela Ioniq 3 compacto elétrico com 490 km de autonomia
Novo elétrico compacto da Hyundai chega com plataforma E-GMP e foco em eficiência
A Hyundai apresentou o novo Ioniq 3, veículo elétrico voltado para o segmento B global. O modelo utiliza a plataforma E-GMP e adota arquitetura de 400 volts.
O projeto integra a estratégia da fabricante para expandir a frota eletrificada e concorrer no segmento de compactos acessíveis na Europa.
Motorização e baterias do Ioniq 3
O Ioniq 3 disponibiliza duas opções de conjunto mecânico e capacidade energética:
- Versão standard range: bateria de 42,2 kWh combinada com motor de 147 cv e autonomia superior a 335 quilômetros pelo ciclo WLTP.
- Versão long range: bateria de 61 kWh combinada com motor de 135 cv e autonomia superior a 490 quilômetros pelo ciclo WLTP.
O torque em ambas as configurações atinge 250 Nm. A recarga de 10% a 80% em corrente contínua ocorre em 29 minutos. Em corrente alternada, o suporte alcança 22 kW.
Dimensões e espaço interno do Ioniq 3
O veículo mede porte compacto com aerodinâmica otimizada, registrando coeficiente de arrasto de 0,26. A traseira adota o formato Kammback com aerofólio integrado.
O porta-malas principal oferece 322 litros de capacidade. O compartimento inferior Megabox acrescenta 119 litros, totalizando 441 litros de volume útil. O modelo não possui compartimento dianteiro.
Tecnologia e conectividade
O painel central integra telas de 12,9 polegadas ou 14,6 polegadas, dependendo da versão escolhida. O sistema operacional utiliza o software pleos connect, baseado em android automotive.
Disponibilidade
A Hyundai não divulgou a data oficial de lançamento no mercado internacional nem a tabela de preços definitiva. A expectativa de mercado aponta valor inicial abaixo de 30 mil euros na Europa.