Novo Volkswagen Golf GTI com design italiano vem para o Brasil

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O Volkswagen Golf atingiu a marca de 50 anos de história com 37 milhões de unidades produzidas globalmente. O modelo consolidou o segmento de hatches médios e estabeleceu o conceito de hot hatch por meio da versão GTI. A montadora alemã confirmou que o modelo será lançado no Brasil.

Influência do design Italiano no Golf GTI

Novo Volkswagen Golf GTI - Foto: Divulgação Wolkswagen

A análise da geração mais recente do veículo aponta características visuais específicas. As rodas do novo Volkswagen Golf GTI apresentam padrão circular com múltiplos furos, elemento estético associado tradicionalmente a marcas italianas como a Alfa Romeo.

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A relação entre a fabricante alemã e o design italiano possui precedentes históricos. No desenvolvimento da primeira geração do veículo, a montadora recorreu a conceitos estilísticos externos para evitar alternativas visuais menos competitivas, a exemplo do projeto preliminar EA 276.

Impacto nos futuros modelos

Os códigos visuais consolidados pela linha Golf influenciam o planejamento de novos veículos da marca. O futuro Volkswagen ID.2 incorpora elementos estruturais e estéticos testados ao longo das décadas no hatchback tradicional.

Disponibilidade no mercado brasileiro

Novo Volkswagen Golf GTI - Foto: Divulgação Wolkswagen

O Volkswagen Golf GTI atualizado (geração 8.5) foi confirmado e comercializado no mercado brasileiro no formato de importação oficial da Europa. Devido ao volume limitado de unidades destinadas ao país, a comercialização adotou critérios de seleção de compradores com histórico de propriedade de veículos esportivos da marca.

Ficha técnica e comercial

Origem : importado da Alemanha (Wolfsburg)

: importado da Alemanha (Wolfsburg) Motorização : 2.0 TSI turbo a gasolina

: 2.0 TSI turbo a gasolina Posicionamento : segmento de hatches esportivos de alto desempenho.



O Volkswagen Golf GTI (geração 8.5) é comercializado no mercado brasileiro dividido em duas versões principais, diferenciadas pelo acabamento e revestimento interno dos bancos:

Versão de entrada (bancos de tecido)

Acabamento do novo Volkswagen Golf GTI - Foto: Divulgação Wolkswagen

Preço : R$ 430 mil

: R$ 430 mil Destaque : traz os tradicionais e clássicos bancos esportivos com estampa xadrez da linha GTI.

Versão topo de gama (bancos de couro)