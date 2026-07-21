Nova geração do Corolla vem com versão elétrica e plataforma inédita

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A Toyota desenvolve a próxima geração do Corolla com foco em uma versão totalmente elétrica e uma plataforma inédita. O modelo comemora 60 anos de história no mercado global, período no qual acumulou 57 milhões de unidades comercializadas.

A informação foi divulgada após entrevista concedida por Akio Toyoda, presidente do conselho da montadora, à emissora japonesa NHK. Na ocasião, o executivo relatou uma percepção interna de crise diante da concorrência no setor automotivo.

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Engenheiros da companhia apontaram desvantagens competitivas em relação a fabricantes da China, como a BYD, e à Tesla. Os pontos citados envolvem a velocidade no desenvolvimento de produtos, a adoção de tecnologias de baterias e a eficiência em métodos industriais.

Arquitetura flexível e protótipos

Nova geração do Corolla - Foto: Divulgação Toyota

A nova plataforma em desenvolvimento foi projetada para suportar diferentes motorizações. A estrutura aceitará propulsão 100% elétrica, híbridos plug-in, híbridos convencionais e motores a combustão interna.

Essa flexibilidade operacional busca atender mercados automotivos com diferentes ritmos de transição energética. No entanto, especialistas internos apontam que arquiteturas multiuso podem apresentar limitações comparadas a plataformas dedicadas exclusivamente a veículos elétricos.

Protótipos baseados no conceito exibido no Japan Mobility Show aparecem nos centros de desenvolvimento da marca. Os veículos apresentam carroceria de perfil baixo, dianteira esportiva, grade fechada e pontos de conexão para recarga elétrica.

Cenário de mercado e concorrência

Nova geração do Corolla - Foto: Divulgação Toyota

A fabricante japonesa manteve o volume global de vendas, mas enfrenta pressão direta de marcas focadas em eletrificação. A BYD encerrou a produção exclusiva de veículos a combustão em 2022 e estabeleceu a meta de liderar o mercado mundial em escala.

O avanço tecnológico dos concorrentes chineses ocorre em um momento em que a Toyota revisa seus cronogramas industriais. O projeto do veículo elétrico Lexus LF-ZC foi cancelado recentemente, enquanto a linha atual de elétricos da marca busca ampliação de participação nos mercados internacionais.

A fabricante ainda não divulgou datas oficiais de lançamento, especificações técnicas de baterias, dados de autonomia ou preços para a nova geração do Corolla.