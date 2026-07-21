Citroën DS3 Racing ganha versão de 200 cv com motor 1.6 turbo

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A Citroën divulgou as primeiras impressões do protótipo DS3 Citroën Racing. O modelo esportivo chega ao mercado com previsão de vendas para a virada do ano.

O veículo incorpora motor 1.6 turbo com injeção direta, calibrado para render pouco acima de 200 cv. A engenharia aplicou alterações na suspensão, rebaixada em 15 mm, além de recalibrar a direção elétrica e ampliar o sistema de frenagem dianteiro com pinças de quatro pistões.

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Design externo do DS3 Citroën Racing

Interior Citroën DS3 Racing - Foto: Divulgação Citroën

O design externo mantém elementos do conceito, incluindo detalhes em laranja, rodas com a mesma coloração e componentes em fibra de carbono. No interior, o modelo adota bancos esportivos e acabamento em fibra de carbono decorativa.

Nos testes de pista realizados com o controle de estabilidade desligado, o chassi apresentou comportamento ajustável e tração estável. A marca posiciona o modelo como uma opção utilizável no cotidiano, sem o perfil rígido de carros dedicados exclusivamente a competições de pista.

Citroën DS3 Racing: preço e posicionamento

Citroën DS3 Racing - Foto: Divulgação Citroën

O modelo padrão do Citroën DS3 estreou no mercado brasileiro por R$ 79.900. Como a versão Racing foca em desempenho elevado (com motor de 200 cv e acabamento exclusivo em fibra de carbono), a expectativa de mercado aponta para um preço consideravelmente superior ao da configuração convencional.