Fiat confirma comercialização simultânea do Argo e do Argo X

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A fabricante italiana Fiat confirmou que o atual modelo Argo e o novo Argo X serão comercializados simultaneamente no mercado brasileiro. O anúncio ocorreu durante o evento comemorativo de 50 anos do Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais. A estratégia integra um plano de investimentos que prevê cinco novos lançamentos no país até 2030.

O atual Argo continuará nas linhas de montagem para atender a demanda por veículos compactos de entrada. Em paralelo, o Argo X ocupará uma faixa superior no catálogo, estruturado sobre a plataforma modular do grupo Stellantis.

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Especificações técnicas

O Argo X utiliza a plataforma modular Smart Car, arquitetura desenvolvida para mercados emergentes que permite a eletrificação da gama. As opções mecânicas contemplam motores térmicos tradicionais e o sistema híbrido leve (Bio-Hybrid) da Stellantis, que integra um motor elétrico auxiliar para reduzir o consumo de combustível e as emissões de dióxido de carbono.

A transmissão associada às versões de maior desempenho será automática do tipo CVT, com simulação de sete marchas, acoplada ao motor turbo flex de um litro.

Posicionamento de mercado e preços

A direção da empresa não divulgou a tabela oficial de preços ou a divisão exata de pacotes de acabamento para o Argo X. O cronograma de lançamentos da marca estabelece a chegada de um produto inédito por ano no mercado brasileiro até o final da década.

A permanência do Argo tradicional tem o objetivo de preservar a participação da marca no segmento de compactos acessíveis, enquanto o Argo X atende à transição tecnológica e regulamentar do setor automotivo nacional.