Ford F-650 2026 é lançado: confira ficha técnica, versões e valores

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O modelo Ford F-650 2026 chega ao mercado com atualizações de motorização, sistemas de assistência ao motorista e opções de configuração para frotas comerciais. A linha mantém o foco em operações pesadas, transporte de carga e reboque.

Motorização e desempenho do Ford F-650 2026

A linha 2026 oferece duas principais opções de motores:

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Motor a gasolina : V8 de 7,3 litros, projetado para entrega de potência de 335 hp e torque de 468 lb-ft.

: V8 de 7,3 litros, projetado para entrega de potência de 335 hp e torque de 468 lb-ft. Motor turbo diesel : V8 Power Stroke de 6,7 litros, com faixas de potência que variam de 270 hp a 330 hp, e torque entre 800 lb-ft e 850 lb-ft.

A transmissão utilizada é a automática TorqShift de 10 velocidades, desenvolvida para aplicações comerciais e cargas elevadas.

Capacidades de carga e reboque

As especificações de peso variam conforme a versão e o chassi escolhido:

Peso bruto total do veículo (GVWR) : entre 26.000 lbs e 37.000 lbs (aproximadamente 11,8 a 16,8 toneladas).

: entre 26.000 lbs e 37.000 lbs (aproximadamente 11,8 a 16,8 toneladas). Peso bruto total combinado (GCWR) : capacidade máxima de reboque combinada de até 50.000 lbs (cerca de 22,6 toneladas).

Versões e preços do Ford F-650 2026

Os preços sugeridos (MSRP) no mercado norte-americano variam conforme a motorização base:

F-650 SD Gas (gasolina) : a partir de aproximadamente US$ 69.995.

: a partir de aproximadamente US$ 69.995. F-650 SD Diesel : a partir de aproximadamente US$ 79.300.

Configurações personalizadas, opções de cabine (Regular, SuperCab e Crew Cab) e implementos de carroceria alteram os valores finais.

Tecnologia e segurança

O veículo incorpora itens de tecnologia voltados para operação comercial e gestão de frotas: