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GASOLINA E DIESEL

Ford F-650 2026 é lançado: confira ficha técnica, versões e valores

Confira os detalhes sobre motor V8 a gasolina, opções diesel e capacidades de reboque

Jair Mendonça Jr
Por
Ford F-650 2026
Ford F-650 2026 - Foto: Divulgação Ford

O modelo Ford F-650 2026 chega ao mercado com atualizações de motorização, sistemas de assistência ao motorista e opções de configuração para frotas comerciais. A linha mantém o foco em operações pesadas, transporte de carga e reboque.

Motorização e desempenho do Ford F-650 2026

A linha 2026 oferece duas principais opções de motores:

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  • Motor a gasolina: V8 de 7,3 litros, projetado para entrega de potência de 335 hp e torque de 468 lb-ft.
  • Motor turbo diesel: V8 Power Stroke de 6,7 litros, com faixas de potência que variam de 270 hp a 330 hp, e torque entre 800 lb-ft e 850 lb-ft.

A transmissão utilizada é a automática TorqShift de 10 velocidades, desenvolvida para aplicações comerciais e cargas elevadas.

Capacidades de carga e reboque

As especificações de peso variam conforme a versão e o chassi escolhido:

  • Peso bruto total do veículo (GVWR): entre 26.000 lbs e 37.000 lbs (aproximadamente 11,8 a 16,8 toneladas).
  • Peso bruto total combinado (GCWR): capacidade máxima de reboque combinada de até 50.000 lbs (cerca de 22,6 toneladas).

Versões e preços do Ford F-650 2026

Os preços sugeridos (MSRP) no mercado norte-americano variam conforme a motorização base:

  • F-650 SD Gas (gasolina): a partir de aproximadamente US$ 69.995.
  • F-650 SD Diesel: a partir de aproximadamente US$ 79.300.

Configurações personalizadas, opções de cabine (Regular, SuperCab e Crew Cab) e implementos de carroceria alteram os valores finais.

Tecnologia e segurança

O veículo incorpora itens de tecnologia voltados para operação comercial e gestão de frotas:

  • Sistema de frenagem automática de emergência.
  • Controle de tração e assistente de partida em rampa.
  • Sistema multimídia SYNC com conectividade.
  • Compatibilidade com a plataforma de telemetria Ford Pro para monitoramento operacional.

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